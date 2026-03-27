Атлетико уже нашел замену для Гризманна, и не одну

Легенда «Атлетико» Антуан Гризманн объявил об уходе из клуба по итогам сезона и продолжит карьеру в «Орландо Сити», подписав контракт с американцами по схеме «2+1». Таким образом, у «матрасников» есть время, чтобы найти достойную замену французскому нападающему.

Наиболее похожий профиль у Ли Кан Ина, который играет в «ПСЖ». Сообщается, что скауты клуба из столицы Испании также следят за представителем «Марселя» Мейсоном Гринвудом и Ферраном Торресом из «Барселоны».

Гризманну 35 лет, с 211 голами в 488 матчах он является лучшим бомбардиром в истории «Атлетико». За 10 лет в клубе он выиграл Лигу Европы, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании.