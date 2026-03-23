  Впечатляющая сумма. Стала известна зарплата Гризманна в Орландо Сити
Нападающий будет получать 10 миллионов евро в год

Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

Стало известно, какую зарплату будет получать французский нападающий Антуан Гризманн в «Орландо Сити».

По информации инсайдера Фабриса Хоукинса, 35-летнему футболисту в год будут платить сумму размером в 10 миллионов евро. Как ранее сообщал Фабрицио Романо, бомбардир «Атлетико» уже предстоящим летом переберется в состав «Орландо Сити».

Срок соглашения между сторонами составит два года.

В текущем сезоне на счету Антуана Гризманна 43 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться 13 забитыми мячами и четырьмя голевыми пеедачами.

