Впечатляющая сумма. Стала известна зарплата Гризманна в Орландо Сити
Нападающий будет получать 10 миллионов евро в год
Стало известно, какую зарплату будет получать французский нападающий Антуан Гризманн в «Орландо Сити».
По информации инсайдера Фабриса Хоукинса, 35-летнему футболисту в год будут платить сумму размером в 10 миллионов евро. Как ранее сообщал Фабрицио Романо, бомбардир «Атлетико» уже предстоящим летом переберется в состав «Орландо Сити».
Срок соглашения между сторонами составит два года.
В текущем сезоне на счету Антуана Гризманна 43 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться 13 забитыми мячами и четырьмя голевыми пеедачами.
