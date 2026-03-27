«Не имеет значения, кто будет соперником». Дерзкое заявление тренера Турции

Главный тренер сборной Турции – Винченцо Монтелла – поделился мыслями после минимальной победы над Румынией в полуфинале плей-офф к чемпионату мира 2026 (1:0).

«Я очень доволен нашей игрой. Я ведь говорил, что легко не будет. На протяжении первого тайма соперник глубоко оборонялся. В перерыве мы поговорили с футболистами – нам нужно было действовать более подвижно, делать рывки за спины защитников.

Поздравляю Арду и Ферди – мы забили хороший гол. Наши игроки действовали терпеливо, не растягивали линии. В итоге мы добились желаемой победы. Теперь мои мысли уже о следующем сопернике, с нетерпением жду этого матча.

Нападающие? Керем продемонстрировал эффективный прессинг, отличное чувство тайминга и невероятную игру. Гол можно забить и на 70-й минуте. Дениз Гюль – очень перспективный молодой игрок, он забил в предыдущем матче. Мы этим гордимся. Продолжаем усердно работать. Мы знаем о физической силе Дениза. Ему нужно научиться лучше использовать руки и продолжать развиваться.

Словакия или Косово – не имеет значения, кто будет соперником. Каждый соперник и каждый матч – разные. Мы это понимаем и соответствующим образом готовимся. Я очень доволен общей игрой. В первом тайме соперник глубоко оборонялся и плотно закрывал пространство между линиями. Во втором тайме наши игроки пытались делать рывки за спины защитников. Команда действовала зрело. В таких матчах легко потерять терпение и растянуть линии, но мы этого не сделали – сыграли грамотно и победили. Впереди финал. И неважно, кто будет соперником.

Когда соперник в первом тайме садится в оборону, необходимы глубокие забегания. Во втором тайме мы старались это реализовать. Наши футболисты провели очень зрелый матч. В таких играх можно потерять терпение, но мы не растягивали линии и оставались дисциплинированными. Мы добились желаемого результата. Я очень рад и горд тем, что мы действовали компактно на протяжении всего матча.

Мы полностью сосредоточены. В финале нам понадобится еще больше концентрации, чем в этом матче. Мы хотим достичь цели. Мы уже много лет не попадаем на чемпионат мира. Наша цель и мечта – сыграть там. Надеюсь, мы сможем этого добиться и сделать всех счастливыми.

Когда я только пришел, атмосфера была немного холодной. Сейчас же есть большая любовь к сборной. Наши игроки заслужили это своим сердцем и самоотдачей», – сказал Винченцо.

Уже 31 марта Турция и Косово разыграют путевку в чемпионат мира, который будет проходить в США, Канаде и Мексике.