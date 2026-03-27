  4. «Не имеет значения, кто будет соперником». Дерзкое заявление тренера Турции
ЧМ. Квалификация. Европа
Турция
26.03.2026 19:00 – FT 1 : 0
Румыния
Чемпионат мира
27 марта 2026, 21:30 | Обновлено 27 марта 2026, 21:32
405
0

«Не имеет значения, кто будет соперником». Дерзкое заявление тренера Турции

Винченцо Монтелла ждет вторую победу после успеха с Румынией

27 марта 2026, 21:30 | Обновлено 27 марта 2026, 21:32
405
0
«Не имеет значения, кто будет соперником». Дерзкое заявление тренера Турции
Винченцо Монтелла

Главный тренер сборной Турции – Винченцо Монтелла – поделился мыслями после минимальной победы над Румынией в полуфинале плей-офф к чемпионату мира 2026 (1:0).

«Я очень доволен нашей игрой. Я ведь говорил, что легко не будет. На протяжении первого тайма соперник глубоко оборонялся. В перерыве мы поговорили с футболистами – нам нужно было действовать более подвижно, делать рывки за спины защитников.

Поздравляю Арду и Ферди – мы забили хороший гол. Наши игроки действовали терпеливо, не растягивали линии. В итоге мы добились желаемой победы. Теперь мои мысли уже о следующем сопернике, с нетерпением жду этого матча.

Нападающие? Керем продемонстрировал эффективный прессинг, отличное чувство тайминга и невероятную игру. Гол можно забить и на 70-й минуте. Дениз Гюль – очень перспективный молодой игрок, он забил в предыдущем матче. Мы этим гордимся. Продолжаем усердно работать. Мы знаем о физической силе Дениза. Ему нужно научиться лучше использовать руки и продолжать развиваться.

Словакия или Косово – не имеет значения, кто будет соперником. Каждый соперник и каждый матч – разные. Мы это понимаем и соответствующим образом готовимся. Я очень доволен общей игрой. В первом тайме соперник глубоко оборонялся и плотно закрывал пространство между линиями. Во втором тайме наши игроки пытались делать рывки за спины защитников. Команда действовала зрело. В таких матчах легко потерять терпение и растянуть линии, но мы этого не сделали – сыграли грамотно и победили. Впереди финал. И неважно, кто будет соперником.

Когда соперник в первом тайме садится в оборону, необходимы глубокие забегания. Во втором тайме мы старались это реализовать. Наши футболисты провели очень зрелый матч. В таких играх можно потерять терпение, но мы не растягивали линии и оставались дисциплинированными. Мы добились желаемого результата. Я очень рад и горд тем, что мы действовали компактно на протяжении всего матча.

Мы полностью сосредоточены. В финале нам понадобится еще больше концентрации, чем в этом матче. Мы хотим достичь цели. Мы уже много лет не попадаем на чемпионат мира. Наша цель и мечта – сыграть там. Надеюсь, мы сможем этого добиться и сделать всех счастливыми.

Когда я только пришел, атмосфера была немного холодной. Сейчас же есть большая любовь к сборной. Наши игроки заслужили это своим сердцем и самоотдачей», – сказал Винченцо.

Уже 31 марта Турция и Косово разыграют путевку в чемпионат мира, который будет проходить в США, Канаде и Мексике.

Словакия – Косово – 3:4. Суперигра на семь мячей. Видео голов и обзор матча
Тренер сборной Польши выдохнул с облегчением после победы в плей-офф
Польша – Албания – 2:1. С голом Левандовски. Видео голов и обзор матча
Андрей Витренко Источник: Fanatik
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мучения с аутсайдером. Сборная Украины U-21 не смогла обыграть Литву
Футбол | 27 марта 2026, 20:56 30
Мучения с аутсайдером. Сборная Украины U-21 не смогла обыграть Литву
Мучения с аутсайдером. Сборная Украины U-21 не смогла обыграть Литву

Команда Унаи Мельгосы до предела усугубила свои шансы на выход из группы

Ребров уйдет. Есть два кандидата на должность коуча сборной Украины
Футбол | 27 марта 2026, 14:16 104
Ребров уйдет. Есть два кандидата на должность коуча сборной Украины
Ребров уйдет. Есть два кандидата на должность коуча сборной Украины

У национальной сборной Украины будет новый тренер

Шок для Барселоны: Рафинья выбыл до мая
Футбол | 27.03.2026, 21:46
Шок для Барселоны: Рафинья выбыл до мая
Шок для Барселоны: Рафинья выбыл до мая
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
Футбол | 27.03.2026, 00:35
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я не узнал эту команду, они сами себя предали»
Футбол | 27.03.2026, 07:24
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я не узнал эту команду, они сами себя предали»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я не узнал эту команду, они сами себя предали»
Популярные новости
ВИДЕО. Ребров рассмеялся после матча против Швеции
ВИДЕО. Ребров рассмеялся после матча против Швеции
27.03.2026, 04:28 5
Футбол
Шевченко вышел с заявлением после провала Сергея Реброва и сборной Украины
Шевченко вышел с заявлением после провала Сергея Реброва и сборной Украины
27.03.2026, 13:30 65
Футбол
Определен главный виновник поражения сборной Украины от Швеции
Определен главный виновник поражения сборной Украины от Швеции
27.03.2026, 08:58 38
Футбол
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
26.03.2026, 08:53 3
Футбол
Сборная Украины 31 марта сыграет товарищеский матч. Кто соперник?
Сборная Украины 31 марта сыграет товарищеский матч. Кто соперник?
27.03.2026, 06:01 13
Футбол
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции
27.03.2026, 07:57 10
Футбол
РЕБРОВ: «Тактика и стратегия – важные вещи, но нужно показать характер»
РЕБРОВ: «Тактика и стратегия – важные вещи, но нужно показать характер»
25.03.2026, 19:55 47
Футбол
Украинский боксер победил бывшего соперника Кличко и защитил титул чемпиона
Украинский боксер победил бывшего соперника Кличко и защитил титул чемпиона
26.03.2026, 08:08 5
Бокс
