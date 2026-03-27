26 марта сборные Турции и Румынии определили победителя в полуфинальном матче плей-офф к чемпионату мира 2026 года.

Поединок на «Tupras Stadium» в Стамбуле завершился всего одним забитым мячом.

Турция перед своими болельщиками обыграла соперника во главе с Мирча Луческу.

Автором победного гола стал Ферди Кадыоглу, который вывел сборную в следующий раунд. Далее турков ожидает матч против Косово.

Чемпионат мира. Квалификация, 26 марта

Плей-офф, полуфинал

Турция – Румыния – 1:0

Гол: Кадыоглу, 53

