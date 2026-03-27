Турция – Румыния – 1:0. Вылет команды Луческу. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка плей-офф к чемпионату мира 2026
26 марта сборные Турции и Румынии определили победителя в полуфинальном матче плей-офф к чемпионату мира 2026 года.
Поединок на «Tupras Stadium» в Стамбуле завершился всего одним забитым мячом.
Турция перед своими болельщиками обыграла соперника во главе с Мирча Луческу.
Автором победного гола стал Ферди Кадыоглу, который вывел сборную в следующий раунд. Далее турков ожидает матч против Косово.
Чемпионат мира. Квалификация, 26 марта
Плей-офф, полуфинал
Турция – Румыния – 1:0
Гол: Кадыоглу, 53
Видео голов и обзор матча:
События матча
