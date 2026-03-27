  4. Турция – Румыния – 1:0. Вылет команды Луческу. Видео гола и обзор матча
Обзор Видео
27 марта 2026, 21:13 | Обновлено 27 марта 2026, 21:14
139
0

Турция – Румыния – 1:0. Вылет команды Луческу. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка плей-офф к чемпионату мира 2026

27 марта 2026, 21:13 | Обновлено 27 марта 2026, 21:14
139
0
Турция – Румыния – 1:0. Вылет команды Луческу. Видео гола и обзор матча
26 марта сборные Турции и Румынии определили победителя в полуфинальном матче плей-офф к чемпионату мира 2026 года.

Поединок на «Tupras Stadium» в Стамбуле завершился всего одним забитым мячом.

Турция перед своими болельщиками обыграла соперника во главе с Мирча Луческу.

Автором победного гола стал Ферди Кадыоглу, который вывел сборную в следующий раунд. Далее турков ожидает матч против Косово.

Чемпионат мира. Квалификация, 26 марта

Плей-офф, полуфинал

Турция – Румыния – 1:0

Гол: Кадыоглу, 53

Видео голов и обзор матча:

События матча

53’
ГОЛ ! Мяч забил Ферди Кадиоглу (Турция), асcист Арда Гюлер.
сборная Турции по футболу сборная Румынии по футболу Мирча Луческу ЧМ-2026 по футболу видео голов и обзор
