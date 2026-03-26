26 марта на Водафон Парк пройдет матч полуфинала плей-офф за выход на чемпионат мира в Европе, в котором сыграют национальные сборные Турции и Румынии. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Турция

Команда по ходу борьбы за выход на Евро-2024 позвали Монтеллу. Винченцо полностью оправдал ожидания, когда не только уверенно пробился на чемпионат, но и дошел со своими подопечными, при яркой игре, до четвертьфинала. Да, потом немного разочаровали в Лиге Наций, упустили первое место в группе в пользу валлийцев. Но потом исправились, год назад дважды победив Венгрию в плей-офф, все равно поднявшись в дивизион А.

Ну, а в квалификации на мундиаль не получилось создать сенсацию - фавориту, Испании, проиграли 0-6. В крайнем туре закончили с ней ничьей, и выиграли все поединки у Грузии и Болгарии, ожидаемо закончив на второй позиции и отправившись бороться за пропуск на турнир в двух сложных раундах.

Румыния

Сборная в последнее время неплохо проявляет себя. Сначала, при Йорденеску, получилось вернуться на Евро. Там начинали с разгромной, 4-1, победы над Украиной. В итоге этого и прагматичной ничьей со Словакией хватило, чтобы отправиться в плей-офф турнира - но, правда, там в итоге уступили первому же сопернику.

После этого на тренерский пост вернулся опытнейший Луческу. Но если в Лиге Наций, пусть и с оговорками, было показано стопроцентный результат, то в квалификации был неудачный результат: только тринадцать очков в восьми матчах, причем почти половина, шесть, была взята с аутсайдером, Сан-Марино. Еще и Мирча был госпитализирован недавно, и были сомнения, стоит ли возрастному ветерану продолжать столь нервную работу.

Статистика личных встреч

В семи последних очных поединках румыны взяли пять побед при паре поражений. В том числе они оформили 2-0 в крайнем поединке - в товарищеской игре 2017-го года.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом Гюлера и компанию - ставим на то, что тут будет их победа с форой -1,0 забитых голов (коэффициент - 1,73).