  Турция – Румыния. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
26 марта 2026, 10:17
Турция – Румыния. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

26 марта на Водафон Парк пройдет матч полуфинала плей-офф за выход на чемпионат мира в Европе, в котором сыграют национальные сборные Турции и Румынии. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Турция

Команда по ходу борьбы за выход на Евро-2024 позвали Монтеллу. Винченцо полностью оправдал ожидания, когда не только уверенно пробился на чемпионат, но и дошел со своими подопечными, при яркой игре, до четвертьфинала. Да, потом немного разочаровали в Лиге Наций, упустили первое место в группе в пользу валлийцев. Но потом исправились, год назад дважды победив Венгрию в плей-офф, все равно поднявшись в дивизион А.

Ну, а в квалификации на мундиаль не получилось создать сенсацию - фавориту, Испании, проиграли 0-6. В крайнем туре закончили с ней ничьей, и выиграли все поединки у Грузии и Болгарии, ожидаемо закончив на второй позиции и отправившись бороться за пропуск на турнир в двух сложных раундах.

Румыния

Сборная в последнее время неплохо проявляет себя. Сначала, при Йорденеску, получилось вернуться на Евро. Там начинали с разгромной, 4-1, победы над Украиной. В итоге этого и прагматичной ничьей со Словакией хватило, чтобы отправиться в плей-офф турнира - но, правда, там в итоге уступили первому же сопернику.

После этого на тренерский пост вернулся опытнейший Луческу. Но если в Лиге Наций, пусть и с оговорками, было показано стопроцентный результат, то в квалификации был неудачный результат: только тринадцать очков в восьми матчах, причем почти половина, шесть, была взята с аутсайдером, Сан-Марино. Еще и Мирча был госпитализирован недавно, и были сомнения, стоит ли возрастному ветерану продолжать столь нервную работу.

Статистика личных встреч

В семи последних очных поединках румыны взяли пять побед при паре поражений. В том числе они оформили 2-0 в крайнем поединке - в товарищеской игре 2017-го года.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом Гюлера и компанию - ставим на то, что тут будет их победа с форой -1,0 забитых голов (коэффициент - 1,73).

Менеджер сборной Швеции: «Потом мы поняли, что Украина передумала»
Грицай назвал свой стартовый состав сборной Украины на матч с Швецией
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Потеря Исака и Кулушевски? Это не Месси с Роналду»
ФОТО. Новый Руни? 16-летний сын легенды уже выигрывает трофеи с МЮ
Футбол | 26 марта 2026, 08:51 0
ФОТО. Новый Руни? 16-летний сын легенды уже выигрывает трофеи с МЮ
ФОТО. Новый Руни? 16-летний сын легенды уже выигрывает трофеи с МЮ

Первая громкая победа в карьере и большие амбиции впереди

Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
Футбол | 25 марта 2026, 13:56 79
Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ

Президент Ингульца высказался о скандальной ситуации

Решение принято. Украинская Премьер-лига пошла на неожиданные изменения
Футбол | 26.03.2026, 01:32
Решение принято. Украинская Премьер-лига пошла на неожиданные изменения
Решение принято. Украинская Премьер-лига пошла на неожиданные изменения
Шевченко выступил с официальной реакцией на бунт против судей от клубов УПЛ
Футбол | 25.03.2026, 13:05
Шевченко выступил с официальной реакцией на бунт против судей от клубов УПЛ
Шевченко выступил с официальной реакцией на бунт против судей от клубов УПЛ
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Футбол | 26.03.2026, 07:51
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Решение принято. Барселона готовит один из крупнейших трансферов столетия
Решение принято. Барселона готовит один из крупнейших трансферов столетия
24.03.2026, 19:47 6
Футбол
Украина U-19 стартовала с победы в элит-раунде квалификации Евро-2026 U-19
Украина U-19 стартовала с победы в элит-раунде квалификации Евро-2026 U-19
25.03.2026, 13:07 3
Футбол
Тренер сборной Швеции – о лидере Украины, травмах и ключевом матче
Тренер сборной Швеции – о лидере Украины, травмах и ключевом матче
25.03.2026, 18:05 4
Футбол
Александр УСИК: «Брат, я отец, мужчина, я должен идти в армию, на фронт»
Александр УСИК: «Брат, я отец, мужчина, я должен идти в армию, на фронт»
24.03.2026, 19:03 8
Бокс
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
26.03.2026, 07:47 10
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Разочарование на Энфилде. Салах определился со своим будущим
ОФИЦИАЛЬНО. Разочарование на Энфилде. Салах определился со своим будущим
24.03.2026, 21:02 12
Футбол
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
24.03.2026, 08:07 16
Футбол
Свитолина станет седьмой ракеткой мира по итогам турнира WTA 1000 в Майами
Свитолина станет седьмой ракеткой мира по итогам турнира WTA 1000 в Майами
25.03.2026, 00:26 4
Теннис
