Игорь СУРКИС: «Пономаренко не надо задирать нос – надо работать»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис отметил игру форварда Матвея Пономаренко в матче сборных Украины и Швеции (1:3). Молодой игрок стал автором единственного гола в ворота скандинавов.

«На фоне такого результата мне бы не хотелось кому-то ставить оценки. Потому что это отрицательный результат, прежде всего, для Украины», - сказал Суркис «Чемпиону».

«Конечно, парень – молодец, у него все впереди. Но не надо задирать нос – нужно работать», – подчеркнул Суркис.

Матвей Пономаренко продолжил свою голевую серию, начавшуюся еще в прошлом году, и забил в восьмом матче подряд (10 голов). Также несколько дней назад 20-летний форвард стал рекордсменом «Динамо», улучшив достижение Максима Шацких, отмечавшегося в шести поединках подряд.