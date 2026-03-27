  4. Игорь СУРКИС: «Пономаренко не надо задирать нос – надо работать»
27 марта 2026, 20:05 | Обновлено 27 марта 2026, 20:18
Игорь СУРКИС: «Пономаренко не надо задирать нос – надо работать»

Руководитель «Динамо» рад успехам молодого воспитанника

Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Пономаренко

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис отметил игру форварда Матвея Пономаренко в матче сборных Украины и Швеции (1:3). Молодой игрок стал автором единственного гола в ворота скандинавов.

«На фоне такого результата мне бы не хотелось кому-то ставить оценки. Потому что это отрицательный результат, прежде всего, для Украины», - сказал Суркис «Чемпиону».

«Конечно, парень – молодец, у него все впереди. Но не надо задирать нос – нужно работать», – подчеркнул Суркис.

Матвей Пономаренко продолжил свою голевую серию, начавшуюся еще в прошлом году, и забил в восьмом матче подряд (10 голов). Также несколько дней назад 20-летний форвард стал рекордсменом «Динамо», улучшив достижение Максима Шацких, отмечавшегося в шести поединках подряд.

Динамо Киев Игорь Суркис сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу Матвей Пономаренко
Руслан Полищук Источник: Чемпион
_ Moore
Він в Монако, чи вже в Києві?
Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции
