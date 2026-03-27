Пономаренко забил в первом же матче за сборную Украины
7-й раз в истории автором первого гола года сборной Украины стал «джокер»
Автором первого гола года сборной Украины 7-й раз в истории стал игрок, вышедший на замену – Матвей Пономаренко. Причем гол шведам оказался премьерным для 20-летнего форварда «Динамо» в рядах главной команды страны. Он стал 13-м игроком, одновременно открывшим личный и командный голевой счет. Ранее «два в одном» совместили Иван Гецко (1992), Сергей Коновалов (1993), Александр Мелащенко (2001), Сергей Шищенко (2002), Адриан Пуканыч (2004), Андрей Русол (2005), Артем Милевский (2008), Сергей Валяев (2009), Александр Алиев (2010), Николай Морозюк (2013), Виктор Цыганков (2019) и Алексей Гуцуляк (2025).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
«Джокеры», забивавшие первый мяч года сборной Украины
|
Дата
|
Ранг
|
Игрок
|
Соперник
|
Вышел
|
Забил
|
Счет
|
29.04.1992
|
ТМ
|
Иван ГЕЦКО
|
Венгрия
|
56’
|
90’
|
1:3 (д)
|
23.03.1997
|
ТМ
|
Сергей РЕБРОВ
|
Молдова
|
46’
|
56’
|
1:0 (д)
|
15.07.1998
|
ТМ
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Польша
|
46’
|
87’
|
1:2 (д)
|
20.03.1999
|
ТМ
|
Сергей КОНОВАЛОВ
|
Грузия
|
46’
|
77’
|
1:0 (г)
|
06.02.2008
|
ТМ
|
Артем МИЛЕВСКИЙ
|
Кипр
|
46’
|
71’
|
1:1 (г)
|
20.03.2025
|
ЛН
|
Алексей ГУЦУЛЯК
|
Бельгия
|
62’
|
66’
|
3:1 (д)
|
26.03.2026
|
ЧМ
|
Матвей ПОНОМАРЕНКО
|
Швеция
|
77’
|
90’
|
1:3 (д)
ЧМ - чемпионат мира; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.
