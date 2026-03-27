Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пономаренко забил в первом же матче за сборную Украины
Чемпионат мира
27 марта 2026, 13:45 | Обновлено 27 марта 2026, 13:58
Пономаренко забил в первом же матче за сборную Украины

7-й раз в истории автором первого гола года сборной Украины стал «джокер»

Getty Images/Global Images Ukraine

Автором первого гола года сборной Украины 7-й раз в истории стал игрок, вышедший на замену – Матвей Пономаренко. Причем гол шведам оказался премьерным для 20-летнего форварда «Динамо» в рядах главной команды страны. Он стал 13-м игроком, одновременно открывшим личный и командный голевой счет. Ранее «два в одном» совместили Иван Гецко (1992), Сергей Коновалов (1993), Александр Мелащенко (2001), Сергей Шищенко (2002), Адриан Пуканыч (2004), Андрей Русол (2005), Артем Милевский (2008), Сергей Валяев (2009), Александр Алиев (2010), Николай Морозюк (2013), Виктор Цыганков (2019) и Алексей Гуцуляк (2025).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

«Джокеры», забивавшие первый мяч года сборной Украины

Дата

Ранг

Игрок

Соперник

Вышел

Забил

Счет

29.04.1992

ТМ

Иван ГЕЦКО

Венгрия

56’

90’

1:3 (д)

23.03.1997

ТМ

Сергей РЕБРОВ

Молдова

46’

56’

1:0 (д)

15.07.1998

ТМ

Андрей ШЕВЧЕНКО

Польша

46’

87’

1:2 (д)

20.03.1999

ТМ

Сергей КОНОВАЛОВ

Грузия

46’

77’

1:0 (г)

06.02.2008

ТМ

Артем МИЛЕВСКИЙ

Кипр

46’

71’

1:1 (г)

20.03.2025

ЛН

Алексей ГУЦУЛЯК

Бельгия

62’

66’

3:1 (д)

26.03.2026

ЧМ

Матвей ПОНОМАРЕНКО

Швеция

77’

90’

1:3 (д)

ЧМ - чемпионат мира; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.

Сергей Цыба
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем