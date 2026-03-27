Пономаренко забил в первом же матче за сборную Украины

Автором первого гола года сборной Украины 7-й раз в истории стал игрок, вышедший на замену – Матвей Пономаренко. Причем гол шведам оказался премьерным для 20-летнего форварда «Динамо» в рядах главной команды страны. Он стал 13-м игроком, одновременно открывшим личный и командный голевой счет. Ранее «два в одном» совместили Иван Гецко (1992), Сергей Коновалов (1993), Александр Мелащенко (2001), Сергей Шищенко (2002), Адриан Пуканыч (2004), Андрей Русол (2005), Артем Милевский (2008), Сергей Валяев (2009), Александр Алиев (2010), Николай Морозюк (2013), Виктор Цыганков (2019) и Алексей Гуцуляк (2025).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

«Джокеры», забивавшие первый мяч года сборной Украины

Дата Ранг Игрок Соперник Вышел Забил Счет 29.04.1992 ТМ Иван ГЕЦКО Венгрия 56’ 90’ 1:3 (д) 23.03.1997 ТМ Сергей РЕБРОВ Молдова 46’ 56’ 1:0 (д) 15.07.1998 ТМ Андрей ШЕВЧЕНКО Польша 46’ 87’ 1:2 (д) 20.03.1999 ТМ Сергей КОНОВАЛОВ Грузия 46’ 77’ 1:0 (г) 06.02.2008 ТМ Артем МИЛЕВСКИЙ Кипр 46’ 71’ 1:1 (г) 20.03.2025 ЛН Алексей ГУЦУЛЯК Бельгия 62’ 66’ 3:1 (д) 26.03.2026 ЧМ Матвей ПОНОМАРЕНКО Швеция 77’ 90’ 1:3 (д)

ЧМ - чемпионат мира; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.