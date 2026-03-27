Интер Майами назвал трибуну в честь Месси – уникальный случай для спорта

Аргентинский форвард Лионель Месси стал первым в истории спортсменом, который сыграет на домашнем стадионе, где одна из трибун будет названа в его честь. Об этом официально заявил клубный сайт «Интер Майами», где звездный аргентинец выступает с лета 2023 года.

За неполные три года 38-летний Месси помог новому клубу завоевать четыре трофея: Кубка лиги 2023 года, Суперкубка болельщиков МЛС 2024 года, титула Восточной конференции 2025 года и Кубка МЛС 2025 года. Бывший нападающий «Барселоны» и «ПСЖ» также обладает рекордом американского «Интера» по количеству результативных действий: 82 гола и 53 передачи в 94 матчах во всех соревнованиях на сегодняшний день.

Напомним, что Лионель Месси является действующим чемпионом мира и получит шанс защитить титул летом 2026 года на турнире в Северной Америке. Новый стадион «Интера» будет открыт в апреле.