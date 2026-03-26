ФОТО. Бекхэм раскрыл деталь о Месси, которая поразила фанатов

Бекхэм рассказал, что сделал Месси в первый день в Интер Майами
Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм поделился неожиданной историей о Лионеле Месси, которая быстро стала вирусной в соцсетях.
По словам Бекхэма, в первый день после перехода в «Интер Майами» Месси приехал на тренировочную базу в 6:50 утра – и был там абсолютно один. На поле находился только охранник, а сам аргентинец оказался единственным игроком, кто прибыл так рано.
Бекхэм отметил, что Месси сразу отправился в зал и начал готовиться к тренировке, демонстрируя невероятную преданность делу даже в своем возрасте.
«Это то, что обычно ожидаешь от молодого игрока, но не от футболиста с таким опытом. Для меня он – просто победитель», – подчеркнул Бекхэм.
История вызвала волну восхищения среди фанатов, которые вновь отметили профессионализм и ментальность Месси как одного из лучших футболистов в истории.
🚨💣 David Beckham has shared a powerful story about Lionel Messi’s dedication at Inter Miami. 🐐🇦🇷— Topskills Sports UK (@topskillsportuk) March 25, 2026
"The first day Leo walked into Miami, the training field was completely empty at 6:50 in the morning.
There was only a security guard there. He was the only one arriving that… pic.twitter.com/GnbBakiJHb
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
