У Лунина были и есть предложения о трансфере. Всегда один ответ

По информации авторитетного издания AS от источника из окружения вратаря Реала Андрея Лунина, «у игрока за последние годы регулярно были и есть предложения от солидных клубов».

Однако украинец ни разу не был близок к уходу и серьезно не задумывался о переходе в другую команду.

Реал, продлив с Луниным контракт до 2030 года, полностью доволен работой кипера и не думал о трансфере. Андрея считают «идеальным вторым номером».

Клуб подтвердил свою правоту, когда недавно травму снова получил основной кипер Тибо Куртуа.

Бельгийца считают лучшим вратарем мира на этот момент, но в клубе не обеспокоены его отсутствием – руководство спокойно, так как уверено в Лунине.

Сейчас у обеих сторон нет желания прекращать сотрудничество.

Реал после паузы на матчи сборных ждет четвертьфинал Лиги чемпионов с Баварией.