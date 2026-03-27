У Лунина были и есть предложения о трансфере. Всегда один ответ
Игрок и клуб не планируют расставаться
По информации авторитетного издания AS от источника из окружения вратаря Реала Андрея Лунина, «у игрока за последние годы регулярно были и есть предложения от солидных клубов».
Однако украинец ни разу не был близок к уходу и серьезно не задумывался о переходе в другую команду.
Реал, продлив с Луниным контракт до 2030 года, полностью доволен работой кипера и не думал о трансфере. Андрея считают «идеальным вторым номером».
Клуб подтвердил свою правоту, когда недавно травму снова получил основной кипер Тибо Куртуа.
Бельгийца считают лучшим вратарем мира на этот момент, но в клубе не обеспокоены его отсутствием – руководство спокойно, так как уверено в Лунине.
Сейчас у обеих сторон нет желания прекращать сотрудничество.
Реал после паузы на матчи сборных ждет четвертьфинал Лиги чемпионов с Баварией.
Рішення ухвалено: Андрій Лунін щасливий в Реалі і варіанти переходу в інший клуб не розглядає.