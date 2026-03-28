  Реал хочет взорвать трансферный рынок и купить суперзвезду Барселоны
Реал хочет взорвать трансферный рынок и купить суперзвезду Барселоны

Мадридцы мечтают о Педри

Getty Images/Global Images Ukraine. Педри

Президент «Реала» Флорентино Перес мечтает о громком трансфере полузащитника «Барселоны» Педри.

По информации испанских СМИ, босс «сливочных» хотел бы повторить сценарий перехода Луиша Фигу, который в 2000 году сенсационно перебрался из Барселоны в мадридский клуб.

Однако источник оценивает этот переход как маловероятный. Педри является ключевым игроком каталонцев, и вряд ли клуб согласится отпустить одного из своих лидеров к принципиальному сопернику.

Сам футболист также не демонстрирует желания менять команду, несмотря на интерес со стороны мадридцев.

Игрок сборной Швеции выступил с дерзким заявлением после матча с Украиной
Атлетико уже нашел замену для Гризманна, и не одну
Шок для Барселоны: Рафинья выбыл до мая
Дмитрий Олийченко Источник: Football365
Георгий СУДАКОВ: «Согласен с Миколенко – это стыд. У меня нет слов»
Футбол | 27 марта 2026, 18:48 16
Игрок недоволен поражением в матче против Швеции

Мирон МАРКЕВИЧ: «Я не узнал эту команду, они сами себя предали»
Милевский лаконично отреагировал на поражение Украины от Швеции
Определен главный виновник поражения сборной Украины от Швеции
Квалификация ЧМ-2026. Итоги вечера: определены финальные пары плей-офф
Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
Усик назвал своего преемника в хевивейте. Он станет абсолютным чемпионом
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
Шевченко вышел с заявлением после провала Сергея Реброва и сборной Украины
ФЬЮРИ: «Этот супертяж просто пройдет сквозь него. Ему придет конец»
Провал в биатлоне. В сборной Украины уволят тренеров
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
