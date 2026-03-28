Реал хочет взорвать трансферный рынок и купить суперзвезду Барселоны
Мадридцы мечтают о Педри
Президент «Реала» Флорентино Перес мечтает о громком трансфере полузащитника «Барселоны» Педри.
По информации испанских СМИ, босс «сливочных» хотел бы повторить сценарий перехода Луиша Фигу, который в 2000 году сенсационно перебрался из Барселоны в мадридский клуб.
Однако источник оценивает этот переход как маловероятный. Педри является ключевым игроком каталонцев, и вряд ли клуб согласится отпустить одного из своих лидеров к принципиальному сопернику.
Сам футболист также не демонстрирует желания менять команду, несмотря на интерес со стороны мадридцев.
