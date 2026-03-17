  4. Звездный полузащитник Барселоны обошел по трансферной стоимости Беллингема
17 марта 2026, 03:05 | Обновлено 17 марта 2026, 03:06
Педри дороже Джуда по данным Transfermarkt

Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник каталонской «Барселоны» Педри превзошел представителя мадридского «Реала» Джуда Беллингема в свежем рейтинге авторитетного портала Transfermarkt.

Ранее британский хавбек оценивался выше, однако теперь расстановка сил изменилась: рыночная цена испанца увеличилась на 10 млн и достигла отметки в 150 млн евро. В то же время стоимость Беллингема упала на 20 млн и теперь составляет 140 млн евро.

Согласно сведениям источника, подобная динамика обусловлена снижением медийного статуса англичанина в Мадриде, потерей игрового тонуса и сменой тактических функций в составе «сливочных». Напротив, влияние Педри на результаты и рисунок игры «сине–гранатовых» существенно возросло.

В текущем сезоне на счету Педри 31 матч, в которых он отличился двумя голами и оформил 10 результативных передач. Беллингем принял участие в 28 встречах, забив шесть мячей и записав на свой счет четыре ассиста.

Педри Джуд Беллингем Реал Мадрид Барселона чемпионат Испании по футболу Transfermarkt
Михаил Олексиенко Источник: Transfermarkt
