Звездный полузащитник Барселоны обошел по трансферной стоимости Беллингема
Педри дороже Джуда по данным Transfermarkt
Полузащитник каталонской «Барселоны» Педри превзошел представителя мадридского «Реала» Джуда Беллингема в свежем рейтинге авторитетного портала Transfermarkt.
Ранее британский хавбек оценивался выше, однако теперь расстановка сил изменилась: рыночная цена испанца увеличилась на 10 млн и достигла отметки в 150 млн евро. В то же время стоимость Беллингема упала на 20 млн и теперь составляет 140 млн евро.
Согласно сведениям источника, подобная динамика обусловлена снижением медийного статуса англичанина в Мадриде, потерей игрового тонуса и сменой тактических функций в составе «сливочных». Напротив, влияние Педри на результаты и рисунок игры «сине–гранатовых» существенно возросло.
В текущем сезоне на счету Педри 31 матч, в которых он отличился двумя голами и оформил 10 результативных передач. Беллингем принял участие в 28 встречах, забив шесть мячей и записав на свой счет четыре ассиста.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сине-желтые завоевали 19 медалей: 3 золотых, 8 серебряных, 8 бронзовых
Эмоции после замены переросли в серьезный спор, который потребовал вмешательства тренера