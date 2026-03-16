Бывший игрок Реала оказался под проверкой из-за рекламы букмекера

Бывший игрок «Челси» и «Реала» Эден Азар может столкнуться с проблемами после того, как стал глобальным послом игорной компании Stake. Он объявил о партнерстве в видео, опубликованном для своих подписчиков в Instagram.

Однако реклама азартных игр строго запрещена в Бельгии, где родился Азар. Бельгийская игровая комиссия заявила, что проведет расследование и проверит, была ли реклама направлена на бельгийскую аудиторию. Если это подтвердится, футболисту могут направить требование прекратить сотрудничество с компанией, а в случае отказа возможны санкции.

Stake входит в список операторов, внесенных в черный список регулятора, поскольку не имеет лицензии на деятельность в Бельгии.

Азар присоединился к группе бывших футболистов, которые сотрудничают со Stake, среди них Икер Касильяс, Серхио Агуэро и Патрис Эвра. После завершения карьеры в 2023 году он участвует в благотворительных матчах и общественных инициативах.