Эден Азар стал глобальным амбассадором оператора азартных игр

Компания Stake привлекла бывшего футболиста сборной Бельгии Эдена Азара в качестве глобального посла бренда в преддверии чемпионата мира 2026 года. Экс-вингер «Челси» и «Реала» будет участвовать в маркетинговых кампаниях компании и взаимодействовать с болельщиками на цифровых платформах.

Азар завершил профессиональную карьеру в 2023 году. За время выступлений он играл за «Лилль», «Челси» и «Реал Мадрид», выиграл ряд национальных титулов, а также Лигу чемпионов и Лигу Европы. За сборную Бельгии футболист провел 126 матчей и был ее капитаном с 2015 по 2023 год.

В Stake отмечают, что глобальная популярность Азара и его аудитория в социальных сетях (более 58 миллионов подписчиков) стали ключевыми факторами при выборе амбассадора.

В последние годы Stake активно расширяет свое присутствие в спортивном маркетинге через партнерства и сотрудничество с известными амбассадорами. Компания также постепенно выходит на регулируемые рынки, предлагая продукты в местной валюте в ряде стран.

Нидерландский регулятор наложил рекордный штраф на игорного оператора