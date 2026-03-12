Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
12 марта 2026, 10:55
Эден Азар стал глобальным амбассадором оператора азартных игр

Легенда сборной Бельгии станет лицом кампаний перед чемпионатом мира 2026 года

12 марта 2026, 10:55
Эден Азар стал глобальным амбассадором оператора азартных игр
Getty Images/Global Images Ukraine.Эден Азар

Компания Stake привлекла бывшего футболиста сборной Бельгии Эдена Азара в качестве глобального посла бренда в преддверии чемпионата мира 2026 года. Экс-вингер «Челси» и «Реала» будет участвовать в маркетинговых кампаниях компании и взаимодействовать с болельщиками на цифровых платформах.

Азар завершил профессиональную карьеру в 2023 году. За время выступлений он играл за «Лилль», «Челси» и «Реал Мадрид», выиграл ряд национальных титулов, а также Лигу чемпионов и Лигу Европы. За сборную Бельгии футболист провел 126 матчей и был ее капитаном с 2015 по 2023 год.

В Stake отмечают, что глобальная популярность Азара и его аудитория в социальных сетях (более 58 миллионов подписчиков) стали ключевыми факторами при выборе амбассадора.

В последние годы Stake активно расширяет свое присутствие в спортивном маркетинге через партнерства и сотрудничество с известными амбассадорами. Компания также постепенно выходит на регулируемые рынки, предлагая продукты в местной валюте в ряде стран.

азарт ставки ЧМ-2026 по футболу Эден Азар
Александр Гринник Источник
