Украинский тренер: «Он будет претендовать на роль ведущего форварда»

Украинский тренер Максим Фещук отметил Матвея Пономаренко после матча против Швеции (1:3), по итогам которого «сине-желтые» не смогли квалифицироваться на чемпионат мира 2026 года.

– Как вам дебютный гол Пономаренко?

– Рад за Матвея, у которого получился эффектный дебют. Такие моменты дают тебе еще больший толчок. Пономаренко дал понять, что является форвардом с очень большим потенциалом. Этим голом Матвей доказал, что в следующем цикле он будет претендовать на роль ведущего форварда, – сказал Фещук.

Национальная сборная Украины завершит мартовский сбор контрольным матчем против сборной Албании, запланированного на вторник, 31 марта. Швеция и Польша разыграют путевку на ЧМ-2026 в финале квалификации.