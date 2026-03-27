Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Украинский тренер: «Он будет претендовать на роль ведущего форварда»
27 марта 2026, 15:41 | Обновлено 27 марта 2026, 16:29
Максим Фещук похвалил Матвея Пономаренко

Instagram. Максим Фещук

Украинский тренер Максим Фещук отметил Матвея Пономаренко после матча против Швеции (1:3), по итогам которого «сине-желтые» не смогли квалифицироваться на чемпионат мира 2026 года.

– Как вам дебютный гол Пономаренко?

– Рад за Матвея, у которого получился эффектный дебют. Такие моменты дают тебе еще больший толчок. Пономаренко дал понять, что является форвардом с очень большим потенциалом. Этим голом Матвей доказал, что в следующем цикле он будет претендовать на роль ведущего форварда, – сказал Фещук.

Национальная сборная Украины завершит мартовский сбор контрольным матчем против сборной Албании, запланированного на вторник, 31 марта. Швеция и Польша разыграют путевку на ЧМ-2026 в финале квалификации.

По теме:
Георгий СУДАКОВ: «Согласен с Миколенко – это стыд. У меня нет слов»
Роман Яремчук повторил рекорд Андрея Воронина
Впервые за сборную Украины сыграл игрок Лиона
Максим Фещук Матвей Пономаренко сборная Швеции по футболу сборная Украины по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
Футбол | 27 марта 2026, 00:35 13
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча главной сборной страны

Ребров сделал выбор. Определен состав сборной Украины на матч против Швеции
Футбол | 26 марта 2026, 20:20 75
Ребров сделал выбор. Определен состав сборной Украины на матч против Швеции
Ребров сделал выбор. Определен состав сборной Украины на матч против Швеции

Встреча начнется в 21:45

Швеция понесла потерю после игры с Украиной: серьезные проблемы для тренера
Футбол | 27.03.2026, 13:44
Швеция понесла потерю после игры с Украиной: серьезные проблемы для тренера
Швеция понесла потерю после игры с Украиной: серьезные проблемы для тренера
Ребров определился с будущим после фиаско от Швеции и обратился к фанатам
Футбол | 27.03.2026, 07:40
Ребров определился с будущим после фиаско от Швеции и обратился к фанатам
Ребров определился с будущим после фиаско от Швеции и обратился к фанатам
Шевченко вышел с заявлением после провала Сергея Реброва и сборной Украины
Футбол | 27.03.2026, 13:30
Шевченко вышел с заявлением после провала Сергея Реброва и сборной Украины
Шевченко вышел с заявлением после провала Сергея Реброва и сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции
27.03.2026, 07:57 4
Футбол
Не Фьюри и Джошуа. Усик сказал, кто бил его сильнее всех
Не Фьюри и Джошуа. Усик сказал, кто бил его сильнее всех
27.03.2026, 04:59 2
Бокс
Ребров и его команда. Почему сборная Украины опозорилась в матче со Швецией
Ребров и его команда. Почему сборная Украины опозорилась в матче со Швецией
27.03.2026, 11:20 94
Футбол
Сборная Украины 31 марта сыграет товарищеский матч. Кто соперник?
Сборная Украины 31 марта сыграет товарищеский матч. Кто соперник?
27.03.2026, 06:01 13
Футбол
Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
26.03.2026, 11:11 5
Футбол
Сауль Альварес назвал боксера, превзошедшего Усика
Сауль Альварес назвал боксера, превзошедшего Усика
26.03.2026, 03:42
Бокс
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
26.03.2026, 08:53 3
Футбол
РЕБРОВ: «Тактика и стратегия – важные вещи, но нужно показать характер»
РЕБРОВ: «Тактика и стратегия – важные вещи, но нужно показать характер»
25.03.2026, 19:55 46
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем