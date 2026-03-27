Пономаренко вошел в пятерку самых молодых нападающих сборной Украины
Динамовец стал первым футболистом 2006 г. р., сыгравшим за национальную дружину
В поединке со Швецией (1:3) в рядах сборной Украины дебютировал форвард «Динамо» Матвей Пономаренко. Свой первый матч за главную команду страны он провел в 20 лет 74 дня, став одним из самых молодых нападающих в истории сборной. Среди коллег динамовца по амплуа более раннюю премьеру в национальной дружине имели только 4 игрока. Кроме того, Пономаренко стал первым футболистом 2006 года рождения, задействованным в украинской сборной.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые ранние дебюты нападающих за сборную Украины
|
Возраст
|
Игрок
|
Дебют
|
Ранг
|
Соперник
|
Счет
|
18 лет 24 дня
|
Сергей РЕБРОВ
|
27.06.1992
|
ТМ
|
США
|
0:0 (г)
|
18 лет 177 дней
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
25.03.1995
|
ЧЕ
|
Хорватия
|
0:4 (г)
|
19 лет 328 дней
|
Олег ВЕНГЛИНСКИЙ
|
15.07.1998
|
ТМ
|
Польша
|
1:2 (д)
|
19 лет 363 дня
|
Александр ГЛАДКИЙ
|
22.08.2007
|
ТМ
|
Узбекистан
|
2:1 (д)
|
20 лет 74 дня
|
Матвей ПОНОМАРЕНКО
|
26.03.2026
|
ЧМ
|
Швеция
|
1:3 (д)
|
20 лет 138 дней
|
Даниил СИКАН
|
01.09.2021
|
ЧМ
|
Казахстан
|
2:2 (г)
|
20 лет 197 дней
|
Роман ЗОЗУЛЯ
|
02.06.2010
|
ТМ
|
Норвегия
|
1:0 (г)
|
20 лет 229 дней
|
Артем БЕСЕДИН
|
15.11.2016
|
ТМ
|
Сербия
|
2:0 (д)
Футболисты 1996-2006 г.р., первыми сыгравшие за сборную Украины
|
Г. р.
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Ранг
|
Соперник
|
Счет
|
1996
|
Александр ЗИНЧЕНКО
|
Уфа
|
12.10.2015
|
ЧЕ
|
Испания
|
0:1 (д)
|
1997
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
Динамо
|
12.11.2016
|
ЧМ
|
Финляндия
|
1:0 (д)
|
1998
|
Николай ШАПАРЕНКО
|
Динамо
|
31.05.2018
|
ТМ
|
Марокко
|
0:0 (н)
|
1999
|
Андрей ЛУНИН
|
Заря
|
23.03.2018
|
ТМ
|
Сауд. Аравия
|
1:1 (н)
|
2000
|
Александр СИРОТА
|
Динамо
|
08.09.2021
|
ТМ
|
Чехия
|
1:1 (г)
|
2001
|
Анатолий ТРУБИН
|
Шахтер
|
31.03.2021
|
ЧМ
|
Казахстан
|
1:1 (д)
|
2002
|
Илья ЗАБАРНЫЙ
|
Динамо
|
07.10.2020
|
ТМ
|
Франция
|
1:7 (г)
|
2003
|
Олег ОЧЕРЕТЬКО
|
Шахтер
|
05.09.2025
|
ЧМ
|
Франция
|
0:2 (д)
|
2004
|
Егор ЯРМОЛЮК
|
Брентфорд
|
20.03.2025
|
ЛН
|
Бельгия
|
3:1 (д)
|
2005
|
Тарас МИХАВКО
|
Динамо
|
13.11.2025
|
ЧМ
|
Франция
|
0:4 (г)
|
2006
|
Матвей ПОНОМАРЕНКО
|
Динамо
|
26.03.2026
|
ЧМ
|
Швеция
|
1:3 (д)
ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.
