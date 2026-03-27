Пономаренко вошел в пятерку самых молодых нападающих сборной Украины

В поединке со Швецией (1:3) в рядах сборной Украины дебютировал форвард «Динамо» Матвей Пономаренко. Свой первый матч за главную команду страны он провел в 20 лет 74 дня, став одним из самых молодых нападающих в истории сборной. Среди коллег динамовца по амплуа более раннюю премьеру в национальной дружине имели только 4 игрока. Кроме того, Пономаренко стал первым футболистом 2006 года рождения, задействованным в украинской сборной.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние дебюты нападающих за сборную Украины

Возраст Игрок Дебют Ранг Соперник Счет 18 лет 24 дня Сергей РЕБРОВ 27.06.1992 ТМ США 0:0 (г) 18 лет 177 дней Андрей ШЕВЧЕНКО 25.03.1995 ЧЕ Хорватия 0:4 (г) 19 лет 328 дней Олег ВЕНГЛИНСКИЙ 15.07.1998 ТМ Польша 1:2 (д) 19 лет 363 дня Александр ГЛАДКИЙ 22.08.2007 ТМ Узбекистан 2:1 (д) 20 лет 74 дня Матвей ПОНОМАРЕНКО 26.03.2026 ЧМ Швеция 1:3 (д) 20 лет 138 дней Даниил СИКАН 01.09.2021 ЧМ Казахстан 2:2 (г) 20 лет 197 дней Роман ЗОЗУЛЯ 02.06.2010 ТМ Норвегия 1:0 (г) 20 лет 229 дней Артем БЕСЕДИН 15.11.2016 ТМ Сербия 2:0 (д)

Футболисты 1996-2006 г.р., первыми сыгравшие за сборную Украины

Г. р. Игрок Клуб Дата Ранг Соперник Счет 1996 Александр ЗИНЧЕНКО Уфа 12.10.2015 ЧЕ Испания 0:1 (д) 1997 Виктор ЦЫГАНКОВ Динамо 12.11.2016 ЧМ Финляндия 1:0 (д) 1998 Николай ШАПАРЕНКО Динамо 31.05.2018 ТМ Марокко 0:0 (н) 1999 Андрей ЛУНИН Заря 23.03.2018 ТМ Сауд. Аравия 1:1 (н) 2000 Александр СИРОТА Динамо 08.09.2021 ТМ Чехия 1:1 (г) 2001 Анатолий ТРУБИН Шахтер 31.03.2021 ЧМ Казахстан 1:1 (д) 2002 Илья ЗАБАРНЫЙ Динамо 07.10.2020 ТМ Франция 1:7 (г) 2003 Олег ОЧЕРЕТЬКО Шахтер 05.09.2025 ЧМ Франция 0:2 (д) 2004 Егор ЯРМОЛЮК Брентфорд 20.03.2025 ЛН Бельгия 3:1 (д) 2005 Тарас МИХАВКО Динамо 13.11.2025 ЧМ Франция 0:4 (г) 2006 Матвей ПОНОМАРЕНКО Динамо 26.03.2026 ЧМ Швеция 1:3 (д)

ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.