Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пономаренко вошел в пятерку самых молодых нападающих сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
27 марта 2026, 14:28 | Обновлено 27 марта 2026, 14:43
314
0

Пономаренко вошел в пятерку самых молодых нападающих сборной Украины

Динамовец стал первым футболистом 2006 г. р., сыгравшим за национальную дружину

27 марта 2026, 14:28 | Обновлено 27 марта 2026, 14:43
314
0
Пономаренко вошел в пятерку самых молодых нападающих сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке со Швецией (1:3) в рядах сборной Украины дебютировал форвард «Динамо» Матвей Пономаренко. Свой первый матч за главную команду страны он провел в 20 лет 74 дня, став одним из самых молодых нападающих в истории сборной. Среди коллег динамовца по амплуа более раннюю премьеру в национальной дружине имели только 4 игрока. Кроме того, Пономаренко стал первым футболистом 2006 года рождения, задействованным в украинской сборной.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние дебюты нападающих за сборную Украины

Возраст

Игрок

Дебют

Ранг

Соперник

Счет

18 лет 24 дня

Сергей РЕБРОВ

27.06.1992

ТМ

США

0:0 (г)

18 лет 177 дней

Андрей ШЕВЧЕНКО

25.03.1995

ЧЕ

Хорватия

0:4 (г)

19 лет 328 дней

Олег ВЕНГЛИНСКИЙ

15.07.1998

ТМ

Польша

1:2 (д)

19 лет 363 дня

Александр ГЛАДКИЙ

22.08.2007

ТМ

Узбекистан

2:1 (д)

20 лет 74 дня

Матвей ПОНОМАРЕНКО

26.03.2026

ЧМ

Швеция

1:3 (д)

20 лет 138 дней

Даниил СИКАН

01.09.2021

ЧМ

Казахстан

2:2 (г)

20 лет 197 дней

Роман ЗОЗУЛЯ

02.06.2010

ТМ

Норвегия

1:0 (г)

20 лет 229 дней

Артем БЕСЕДИН

15.11.2016

ТМ

Сербия

2:0 (д)

Футболисты 1996-2006 г.р., первыми сыгравшие за сборную Украины

Г. р.

Игрок

Клуб

Дата

Ранг

Соперник

Счет

1996

Александр ЗИНЧЕНКО

Уфа

12.10.2015

ЧЕ

Испания

0:1 (д)

1997

Виктор ЦЫГАНКОВ

Динамо

12.11.2016

ЧМ

Финляндия

1:0 (д)

1998

Николай ШАПАРЕНКО

Динамо

31.05.2018

ТМ

Марокко

0:0 (н)

1999

Андрей ЛУНИН

Заря

23.03.2018

ТМ

Сауд. Аравия

1:1 (н)

2000

Александр СИРОТА

Динамо

08.09.2021

ТМ

Чехия

1:1 (г)

2001

Анатолий ТРУБИН

Шахтер

31.03.2021

ЧМ

Казахстан

1:1 (д)

2002

Илья ЗАБАРНЫЙ

Динамо

07.10.2020

ТМ

Франция

1:7 (г)

2003

Олег ОЧЕРЕТЬКО

Шахтер

05.09.2025

ЧМ

Франция

0:2 (д)

2004

Егор ЯРМОЛЮК

Брентфорд

20.03.2025

ЛН

Бельгия

3:1 (д)

2005

Тарас МИХАВКО

Динамо

13.11.2025

ЧМ

Франция

0:4 (г)

2006

Матвей ПОНОМАРЕНКО

Динамо

26.03.2026

ЧМ

Швеция

1:3 (д)

ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.

Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем