27 марта 2026, 13:44 | Обновлено 27 марта 2026, 14:10
Швеция понесла потерю после игры с Украиной: серьезные проблемы для тренера

Грэм Поттер испытывает негативные предчувствия относительно здоровья Исака Гина

27 марта 2026, 13:44 | Обновлено 27 марта 2026, 14:10
Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер сборной Швеции – Грэм Поттер – сообщил неутешные новости после победного матча против Украины в полуфинале плей-офф к чемпионату мира 2026 года (3:1).

Специалист попытался спокойно прокомментировать ситуацию с защитником Исаком Гином, который из-за травмы покинул поле на 37-й минуте.

Делать преждевременные выводы еще рано, но тренер отметил, что прогнозы относительно состояния здоровья игрока пока не слишком оптимистичны.

«Пока выглядит не очень позитивно. Это тяжелый удар – потерять его. Ещё рано что-либо говорить, но на данный момент ситуация не слишком оптимистичная. Посмотрим.

Карл Старфельт был готов и помог нам. Он справился с этой ситуацией и показал уровень, на котором играет из недели в неделю», – сказал Поттер.

31 марта шведская команда проведет финальный матч квалификации против Польши. Участие Гина остается под огромным вопросом.

сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция Грэм Поттер ЧМ-2026 по футболу Исак Гин травма
Андрей Витренко Источник: SVT
