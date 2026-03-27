27 марта 2026, 12:28 | Обновлено 27 марта 2026, 12:29
235
0

Игрок Швеции: «Победа над Украиной? Она не будет иметь большого значения»

Карл Старфельт уже в ожидании дуэли с Польшей

27 марта 2026, 12:28 | Обновлено 27 марта 2026, 12:29
235
0
Игрок Швеции: «Победа над Украиной? Она не будет иметь большого значения»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карл Старфельт

Защитник сборной Швеции – Карл Старфельт – поделился впечатлениями от матча против сборной Украины в полуфинале плей-офф чемпионата мира.

Карл начал матч на скамейке запасных, однако уже на 37-й минуте вынужденно заменил травмированного Исака Гина.

Вместе со Старфельтом шведская сборная уверенно обыграла Украину и вышла в финальный раунд квалификации – 3:1.

«Конечно, приятно. Рад внести свой вклад и выиграть в таком важном матче против Украины.

Я вышел, когда счет был 1:0, пришлось много обороняться, и я считаю, что справился хорошо. Было немало борьбы в штрафной площадке, и мне это подходит.

Думал ли я, что сыграю в матче? Вполне нормально, не успеваешь много думать, и это даже хорошо. Тогда остается только играть. И это не в первый раз.

Далее нас ждет Польша. Надо выигрывать, иначе эта победа не будет иметь большого значения», – сказал Старфельт.

сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу Карл Старфельт
Андрей Витренко Источник: SVT
