Игрок Швеции: «Победа над Украиной? Она не будет иметь большого значения»
Карл Старфельт уже в ожидании дуэли с Польшей
Защитник сборной Швеции – Карл Старфельт – поделился впечатлениями от матча против сборной Украины в полуфинале плей-офф чемпионата мира.
Карл начал матч на скамейке запасных, однако уже на 37-й минуте вынужденно заменил травмированного Исака Гина.
Вместе со Старфельтом шведская сборная уверенно обыграла Украину и вышла в финальный раунд квалификации – 3:1.
«Конечно, приятно. Рад внести свой вклад и выиграть в таком важном матче против Украины.
Я вышел, когда счет был 1:0, пришлось много обороняться, и я считаю, что справился хорошо. Было немало борьбы в штрафной площадке, и мне это подходит.
Думал ли я, что сыграю в матче? Вполне нормально, не успеваешь много думать, и это даже хорошо. Тогда остается только играть. И это не в первый раз.
Далее нас ждет Польша. Надо выигрывать, иначе эта победа не будет иметь большого значения», – сказал Старфельт.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
