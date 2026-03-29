Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Милевский лаконично отреагировал на возможное увольнение Реброва
Чемпионат мира
29 марта 2026, 05:02 |
383
0

Милевский лаконично отреагировал на возможное увольнение Реброва

Тренер может уйти после поражения от Швеции

Instagram. Артем Милевский

26 марта сборная Украины сыграла полуфинальный матч плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026 против сборной Швеции.

Встреча в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» завершилась поражением украинцев со счетом 1:3.

Героем противостояния стал Виктор Дьекереш, который забил хет-трик, тогда как единственный гол в составе «сине-желтых» забил Матвей Пономаренко.

На возможное увольнение главного тренера сборной Украины отреагировал бывший нападающий команды Артем Милевский.

«Уволят ли Реброва? А я откуда знаю», – отметил Милевский.

Контракт Реброва со сборной Украины действует до лета 2026 года. 31 марта Ребров выведет Украину на товарищеский матч против Албании.

По теме:
сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу Артем Милевский Сергей Ребров
Дмитрий Олийченко Источник: Telegram
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УАФ определили главного кандидата на замену Реброва в сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины внезапно подписал контракт до конца года
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем