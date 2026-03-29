Милевский лаконично отреагировал на возможное увольнение Реброва

26 марта сборная Украины сыграла полуфинальный матч плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026 против сборной Швеции.

Встреча в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» завершилась поражением украинцев со счетом 1:3.

Героем противостояния стал Виктор Дьекереш, который забил хет-трик, тогда как единственный гол в составе «сине-желтых» забил Матвей Пономаренко.

На возможное увольнение главного тренера сборной Украины отреагировал бывший нападающий команды Артем Милевский.

«Уволят ли Реброва? А я откуда знаю», – отметил Милевский.

Контракт Реброва со сборной Украины действует до лета 2026 года. 31 марта Ребров выведет Украину на товарищеский матч против Албании.