Милевский объяснил, почему Ребров не вызвал Ярмоленко в сборную
Артем считает, что Андрей Николаевич пригодился бы команде
26 марта сборная Украины провела полуфинальный матч плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026 против сборной Швеции.
Матч прошел в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия».
Подопечные Сергея Реброва потерпели поражение со счетом 1:3. Героем встречи стал Виктор Дьокереш, который оформил хет-трик, тогда как единственный гол в составе украинцев забил Матвей Пономаренко.
Известный украинский футболист Артем Милевский ответил, почему Сергей Ребров на матч против Швеции не вызвал Андрея Ярмоленко.
«Почему не вызвали Ярмоленко? Человек не нужен 🤔. Он бы с таким желанием играл, я не хочу продолжать», – сказал Милевский.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
