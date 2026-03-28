Милевский объяснил, почему Ребров не вызвал Ярмоленко в сборную

26 марта сборная Украины провела полуфинальный матч плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026 против сборной Швеции.

Матч прошел в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия».

Подопечные Сергея Реброва потерпели поражение со счетом 1:3. Героем встречи стал Виктор Дьокереш, который оформил хет-трик, тогда как единственный гол в составе украинцев забил Матвей Пономаренко.

Известный украинский футболист Артем Милевский ответил, почему Сергей Ребров на матч против Швеции не вызвал Андрея Ярмоленко.

«Почему не вызвали Ярмоленко? Человек не нужен 🤔. Он бы с таким желанием играл, я не хочу продолжать», – сказал Милевский.