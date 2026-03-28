Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Появились результаты полиграфа арбитра, которого Полесье хочет наказать
Украина. Премьер лига
Появились результаты полиграфа арбитра, которого Полесье хочет наказать

Шурман не получал незаконной выгоды, но на него оказывалось давление

УАФ. Денис Шурман

Журналист Игорь Бурбас прокомментировал ситуацию вокруг арбитра VAR Дениса Шурмана после скандального матча между «Полесьем» и «Динамо» (1:3).

По словам инсайдера, полиграф не выявил фактов получения денег судьей, однако подтвердил, что на него оказывалось серьезное давление. Это объясняет, почему «Полесье» делает акцент именно на действиях Шурмана, а не главного судьи того матча Николая Балакина.

Также журналист отметил, что информация о прохождении полиграфа другим арбитром, Николаем Балакиным, может не соответствовать действительности. По его данным, Балакин еще не проходил проверку, а расследование по делу продолжается.

Ранее Геннадий Буткевич и Александр Усик попросили навсегда дисквалифицировать Дениса Шурмана.

Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(26)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ondu
Ну ничего нового.Динамо бы в жизни не допустило закончить на 4-5 местах без попыток что то изменить. Как и Шахтер. Наши топ 2 клуба в жизни не примут 4-5 место в чемпионате.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Перець
Хіба що тиск в  нижньому клапані
Ответить
+1
zelc006
Гейськи справви нашіх арбітрейців
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем