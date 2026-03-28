Появились результаты полиграфа арбитра, которого Полесье хочет наказать

Журналист Игорь Бурбас прокомментировал ситуацию вокруг арбитра VAR Дениса Шурмана после скандального матча между «Полесьем» и «Динамо» (1:3).

По словам инсайдера, полиграф не выявил фактов получения денег судьей, однако подтвердил, что на него оказывалось серьезное давление. Это объясняет, почему «Полесье» делает акцент именно на действиях Шурмана, а не главного судьи того матча Николая Балакина.

Также журналист отметил, что информация о прохождении полиграфа другим арбитром, Николаем Балакиным, может не соответствовать действительности. По его данным, Балакин еще не проходил проверку, а расследование по делу продолжается.

Ранее Геннадий Буткевич и Александр Усик попросили навсегда дисквалифицировать Дениса Шурмана.