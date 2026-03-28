Появились результаты полиграфа арбитра, которого Полесье хочет наказать
Шурман не получал незаконной выгоды, но на него оказывалось давление
Журналист Игорь Бурбас прокомментировал ситуацию вокруг арбитра VAR Дениса Шурмана после скандального матча между «Полесьем» и «Динамо» (1:3).
По словам инсайдера, полиграф не выявил фактов получения денег судьей, однако подтвердил, что на него оказывалось серьезное давление. Это объясняет, почему «Полесье» делает акцент именно на действиях Шурмана, а не главного судьи того матча Николая Балакина.
Также журналист отметил, что информация о прохождении полиграфа другим арбитром, Николаем Балакиным, может не соответствовать действительности. По его данным, Балакин еще не проходил проверку, а расследование по делу продолжается.
Ранее Геннадий Буткевич и Александр Усик попросили навсегда дисквалифицировать Дениса Шурмана.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
