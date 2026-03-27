  4. Скандал в Испании: Атлетико обвиняет судей в помощи Реалу
27 марта 2026, 04:46
257
Скандал в Испании: Атлетико обвиняет судей в помощи Реалу

Клуб выступил с резкой критикой решения о одноматчевой дисквалификации Федерико Вальверде

27 марта 2026, 04:46 | Обновлено 27 марта 2026, 04:49
257
Скандал в Испании: Атлетико обвиняет судей в помощи Реалу
Мадридский «Атлетико» выступил с резкой критикой решения о дисквалификации полузащитника «Реала» Федерико Вальверде всего на один поединок.

Уругвайский хавбек «сливочных» был удален с поля в дерби 29-го тура Ла Лиги после удара по ноге Алекса Баэны. Комитет по соревнованиям RFEF отстранил игрока на одну встречу, указав в официальном заключении, что Вальверде применил «избыточную силу без намерения сыграть в мяч».

Представители «матрасников» провели параллель с инцидентом, произошедшим 22 ноября в матче между «Атлетиком» из Бильбао и «Барселоной» (0:4). Тогда Ойан Сансет получил красную карточку за аналогичный фол против Фермина Лопеса. Примечательно, что формулировка в протоколе была идентичной, однако Сансет получил двухматчевую дисквалификацию и пропустил игру против «Реала».

«Футбольные фанаты могут со спокойной душой уходить в отпуск, будучи уверенными, что цвет формы и медийный резонанс никак не сказываются на вердиктах спортивного правосудия. Один и тот же комитет. Одинаковый текст в официальных бумагах. Но совершенно разные критерии оценки», — гласит сообщение в официальных соцсетях «Атлетико».

По теме:
Барджи заявил, что не счастлив в Барселоны
ПСЖ готовится перехватить очередного игрока Барселоны
МБАППЕ: «Мне сложно представить ЧМ-2026 без его участия»
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Федерико Вальверде чемпионат Испании по футболу Атлетик Бильбао Барселона Фермин Лопес Ойан Сансет Ла Лига
Михаил Олексиенко Источник: ФК Атлетико Мадрид
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров сделал выбор. Определен состав сборной Украины на матч против Швеции
Футбол | 26 марта 2026, 20:20 75
Ребров сделал выбор. Определен состав сборной Украины на матч против Швеции
Ребров сделал выбор. Определен состав сборной Украины на матч против Швеции

Встреча начнется в 21:45

ВИДЕО. Ребров рассмеялся после матча против Швеции
Футбол | 27 марта 2026, 04:28 0
ВИДЕО. Ребров рассмеялся после матча против Швеции
ВИДЕО. Ребров рассмеялся после матча против Швеции

Сергей Станиславович не огорчается после провала

Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
Футбол | 27.03.2026, 00:35
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
Футбол | 26.03.2026, 11:11
Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
Одиозный депутат обратился к Реброву после поражения от Швеции
Футбол | 26.03.2026, 23:56
Одиозный депутат обратился к Реброву после поражения от Швеции
Одиозный депутат обратился к Реброву после поражения от Швеции
Популярные новости
Диллиан Уайт ответил, кто победит: Усик или Итаума
Диллиан Уайт ответил, кто победит: Усик или Итаума
25.03.2026, 08:42
Бокс
Украина U-19 стартовала с победы в элит-раунде квалификации Евро-2026 U-19
Украина U-19 стартовала с победы в элит-раунде квалификации Евро-2026 U-19
25.03.2026, 13:07 3
Футбол
Динамо начало официальные переговоры по трансферу за 20 миллионов евро
Динамо начало официальные переговоры по трансферу за 20 миллионов евро
26.03.2026, 07:12 34
Футбол
Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
25.03.2026, 13:56 87
Футбол
Сборная Швеции: много травмированных, но есть глубина состава
Сборная Швеции: много травмированных, но есть глубина состава
25.03.2026, 16:48 31
Футбол
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
26.03.2026, 08:53 3
Футбол
Определена первая полуфиналистка большого турнира WTA 1000 в Майами
Определена первая полуфиналистка большого турнира WTA 1000 в Майами
25.03.2026, 00:16
Теннис
