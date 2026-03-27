Скандал в Испании: Атлетико обвиняет судей в помощи Реалу
Клуб выступил с резкой критикой решения о одноматчевой дисквалификации Федерико Вальверде
Мадридский «Атлетико» выступил с резкой критикой решения о дисквалификации полузащитника «Реала» Федерико Вальверде всего на один поединок.
Уругвайский хавбек «сливочных» был удален с поля в дерби 29-го тура Ла Лиги после удара по ноге Алекса Баэны. Комитет по соревнованиям RFEF отстранил игрока на одну встречу, указав в официальном заключении, что Вальверде применил «избыточную силу без намерения сыграть в мяч».
Представители «матрасников» провели параллель с инцидентом, произошедшим 22 ноября в матче между «Атлетиком» из Бильбао и «Барселоной» (0:4). Тогда Ойан Сансет получил красную карточку за аналогичный фол против Фермина Лопеса. Примечательно, что формулировка в протоколе была идентичной, однако Сансет получил двухматчевую дисквалификацию и пропустил игру против «Реала».
«Футбольные фанаты могут со спокойной душой уходить в отпуск, будучи уверенными, что цвет формы и медийный резонанс никак не сказываются на вердиктах спортивного правосудия. Один и тот же комитет. Одинаковый текст в официальных бумагах. Но совершенно разные критерии оценки», — гласит сообщение в официальных соцсетях «Атлетико».
