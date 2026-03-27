Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
Чемпионат мира
27 марта 2026, 02:15 | Обновлено 27 марта 2026, 02:24
Роман ЯРЕМЧУК: «В самый ответственный момент мы обосрались»

Центральный нападающий сборной Украины прокомментировал поражение от Швеции

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал поражение от Швеции (1:3) в полуфинальном матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года:

– Смена поколений затянулась, очень много молодых футболистов. Где-то не хватает тех, кто мог бы быть «стариками», как раньше. Об этом говорили еще год назад, но все равно ситуация продолжается, не сильно меняется. Каково твое мнение?

– Фух, действительно сложный вопрос. Насколько я слышал, у нас сейчас самая молодая команда в Европе. Наверное, готовят на будущее. Это был мой последний шанс попасть на чемпионат мира. Обидно, могу сказать – стыдно, обидно. Сейчас после матча можно много наговорить, не хочется ничего лишнего говорить о личностных качествах или еще о чем-то. Просто стыдно, позор.

– Ты один из самых опытных футболистов команды, один из лидеров. Что можешь сказать об этом молодом поколении, которое сейчас вливается в сборную? Чем они отличаются от того поколения, когда ты вливался?

– Ребята хорошие парни, у них большое будущее. Надеюсь, они получат свой шанс поехать на чемпионат мира. Я сказал ранее – для меня это был последний шанс. Очень надеюсь на них. И, конечно, буду им помогать, насколько смогу, и критиковать. Я уверен, им тоже больно. Действительно трудно что-то сказать.

– В раздевалку заходил и президент УАФ, и тренер с вами общался. Их первые слова: команду тоже нужно поддержать, потому что для всех это болезненный удар

– Почему-то так получается, что в самый ответственный момент мы обосраемся. К сожалению. Так было с румынами, так было с Уэльсом, и сейчас. Я думаю, это не случайность — это уже какая-то система. Наверное, мы просто слабее, нужно это признать. Есть команды, которым мы сегодня проиграли полностью, во всех смыслах. Еще раз скажу – не хочу переходить на личности, но нужно делать выводы. Если мы действительно чего-то хотим добиться в будущем, должны анализировать систему, и только тогда возможен результат.

– Миколенко говорил, что в раздевалке не хватает шума, как в Европе – чтобы люди пошумели, пошутили. Согласен ли ты? У тебя большой опыт игры в Европе. Чем отличается наша раздевалка от тех, где ты был в топ-чемпионатах?

– То, что я вижу сейчас… никого не хочу обидеть, но раздевалка мертвая. Я еще вчера это увидел. Это, на мой взгляд, из-за отсутствия личностей. Со своей стороны хочу подсказать, но у меня нет этих качеств. С этими качествами ты рождаешься – ты не можешь их создать сам. У нас раньше было много лидеров, и в один момент их не стало. Сейчас таких людей, которые могли бы что-то изменить на фоне эмоций, на фоне тяжелого периода, нет.

– То есть, у нас много талантов, но мало харизмы?

– Да, мало личностей. То, что в Европе – они другие, они настоящие личности, а мы пытаемся уйти от ответственности за свои действия, перекладываем на кого-то другого. И в конце концов получается, что никто на себя ответственность не берет.

По теме:
сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу Роман Яремчук
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Микола Захарченко
Чому було б не взяти з собою Ярмоленка , який є лідером на полі та в роздягальні. Він набрав непогану форму в останніх матчах , стабільно забиває . Подивіться на ту ж Боснію , яка пройшла Уельс - там грає ветеран Джеко , який веде за собою партнерів . Це знову невдале рішення Реброва і тут він прорахувався ...
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
adidas77
"– Миколенко казав, що у роздягальні не вистачає галасу, як у Європі – щоб люди пошуміли, пожартували. Чи ти погоджуєшся? У тебе великий досвід гри у Європі. Чим відрізняється наша роздягальня від тих, де ти був у топ-чемпіонатах?
– Те, що я бачу зараз… нікого не хочу образити, але роздягальня мертва. Я ще вчора побачив це. Це, як на мене, через відсутність особистостей." 
 Це 100% правда та біда!
І тренер - сіра беземоційна миша.
Ответить
+1
_ Moore
за 5 років, з 2021, коли обігрували тих самих шведів на Євро - обидві команди змінились. В одній у футболі  прогрес, в іншій - регрес. Причину знайти неважко. Одна країна вступила в НАТО, в іншій - сам лохторат пожинає наслідки свого вибору в 2019-му у вигляді повномасштабної війни та тотальної корупції, мародерства під час воєного стану. Все закономірно. Але лохторат, той же Яремчук, не хоче навіть задуматись, не хоче знати причин своїх невдач. Примітно, що за війну навіть не згадав...
Ответить
0
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем