Роман ЯРЕМЧУК: «В самый ответственный момент мы обосрались»

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал поражение от Швеции (1:3) в полуфинальном матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года:

– Смена поколений затянулась, очень много молодых футболистов. Где-то не хватает тех, кто мог бы быть «стариками», как раньше. Об этом говорили еще год назад, но все равно ситуация продолжается, не сильно меняется. Каково твое мнение?

– Фух, действительно сложный вопрос. Насколько я слышал, у нас сейчас самая молодая команда в Европе. Наверное, готовят на будущее. Это был мой последний шанс попасть на чемпионат мира. Обидно, могу сказать – стыдно, обидно. Сейчас после матча можно много наговорить, не хочется ничего лишнего говорить о личностных качествах или еще о чем-то. Просто стыдно, позор.

– Ты один из самых опытных футболистов команды, один из лидеров. Что можешь сказать об этом молодом поколении, которое сейчас вливается в сборную? Чем они отличаются от того поколения, когда ты вливался?

– Ребята хорошие парни, у них большое будущее. Надеюсь, они получат свой шанс поехать на чемпионат мира. Я сказал ранее – для меня это был последний шанс. Очень надеюсь на них. И, конечно, буду им помогать, насколько смогу, и критиковать. Я уверен, им тоже больно. Действительно трудно что-то сказать.

– В раздевалку заходил и президент УАФ, и тренер с вами общался. Их первые слова: команду тоже нужно поддержать, потому что для всех это болезненный удар

– Почему-то так получается, что в самый ответственный момент мы обосраемся. К сожалению. Так было с румынами, так было с Уэльсом, и сейчас. Я думаю, это не случайность — это уже какая-то система. Наверное, мы просто слабее, нужно это признать. Есть команды, которым мы сегодня проиграли полностью, во всех смыслах. Еще раз скажу – не хочу переходить на личности, но нужно делать выводы. Если мы действительно чего-то хотим добиться в будущем, должны анализировать систему, и только тогда возможен результат.

– Миколенко говорил, что в раздевалке не хватает шума, как в Европе – чтобы люди пошумели, пошутили. Согласен ли ты? У тебя большой опыт игры в Европе. Чем отличается наша раздевалка от тех, где ты был в топ-чемпионатах?

– То, что я вижу сейчас… никого не хочу обидеть, но раздевалка мертвая. Я еще вчера это увидел. Это, на мой взгляд, из-за отсутствия личностей. Со своей стороны хочу подсказать, но у меня нет этих качеств. С этими качествами ты рождаешься – ты не можешь их создать сам. У нас раньше было много лидеров, и в один момент их не стало. Сейчас таких людей, которые могли бы что-то изменить на фоне эмоций, на фоне тяжелого периода, нет.

– То есть, у нас много талантов, но мало харизмы?

– Да, мало личностей. То, что в Европе – они другие, они настоящие личности, а мы пытаемся уйти от ответственности за свои действия, перекладываем на кого-то другого. И в конце концов получается, что никто на себя ответственность не берет.