  4. Лидер Барселоны травмировался в матче за сборную
27 марта 2026, 01:43
151
0

Лидер Барселоны травмировался в матче за сборную

Вингер бразильской сборной Рафинья Диас получил повреждение

27 марта 2026, 01:43 |
151
0
Лидер Барселоны травмировался в матче за сборную
Getty Images/Global Images Ukraine

Вингер бразильской сборной Рафинья Диас получил повреждение бедра в ходе контрольного поединка против национальной команды Франции, который завершился поражением латиноамериканцев со счетом 1:2.

29-летний вингер был вынужден покинуть игру в перерыве – его место на поле занял Луис Энрике. Медицинское обследование представителя «Барселоны» запланировано на пятницу.

Напомним, что ранее Рафинья отметился любопытным комментарием относительно результатов голосования за «Золотой мяч».

Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
