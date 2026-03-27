Испания27 марта 2026, 01:43 |
Лидер Барселоны травмировался в матче за сборную
Вингер бразильской сборной Рафинья Диас получил повреждение
Вингер бразильской сборной Рафинья Диас получил повреждение бедра в ходе контрольного поединка против национальной команды Франции, который завершился поражением латиноамериканцев со счетом 1:2.
29-летний вингер был вынужден покинуть игру в перерыве – его место на поле занял Луис Энрике. Медицинское обследование представителя «Барселоны» запланировано на пятницу.
Напомним, что ранее Рафинья отметился любопытным комментарием относительно результатов голосования за «Золотой мяч».
