Лидер Барселоны травмировался в матче за сборную

Вингер бразильской сборной Рафинья Диас получил повреждение бедра в ходе контрольного поединка против национальной команды Франции, который завершился поражением латиноамериканцев со счетом 1:2.

29-летний вингер был вынужден покинуть игру в перерыве – его место на поле занял Луис Энрике. Медицинское обследование представителя «Барселоны» запланировано на пятницу.

Напомним, что ранее Рафинья отметился любопытным комментарием относительно результатов голосования за «Золотой мяч».