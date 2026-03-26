  МБАППЕ: «Нам повезло иметь в своем распоряжении игрока такого уровня»
26 марта 2026, 08:16
МБАППЕ: «Нам повезло иметь в своем распоряжении игрока такого уровня»

Француз высказался о Майкле Олисе

26 марта 2026, 08:16 |
570
0
МБАППЕ: «Нам повезло иметь в своем распоряжении игрока такого уровня»
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Олисе и Килиан Мбаппе

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о игре вингера «Баварии» Майкла Олисе, который является его партнером по сборной Франции:

«Майкл проводит фантастический сезон, он наслаждается прекрасной игрой. Нам повезло иметь в своем распоряжении игрока такого уровня. Он предоставляет нам множество тактических возможностей в атаке, а также демонстрирует индивидуальное мастерство. Он чувствует себя комфортно здесь, в национальной сборной, и мы продолжим создавать для него наилучшие условия как в команде, так и на поле».

В текущем сезоне Майкл Олисе провел 39 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он отличился 16 забитыми мячами и 27 ассистами.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» готов отказаться от суперзвезды футбола ради трансфера украинца.

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
