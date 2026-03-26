МБАППЕ: «Нам повезло иметь в своем распоряжении игрока такого уровня»
Француз высказался о Майкле Олисе
Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о игре вингера «Баварии» Майкла Олисе, который является его партнером по сборной Франции:
«Майкл проводит фантастический сезон, он наслаждается прекрасной игрой. Нам повезло иметь в своем распоряжении игрока такого уровня. Он предоставляет нам множество тактических возможностей в атаке, а также демонстрирует индивидуальное мастерство. Он чувствует себя комфортно здесь, в национальной сборной, и мы продолжим создавать для него наилучшие условия как в команде, так и на поле».
В текущем сезоне Майкл Олисе провел 39 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он отличился 16 забитыми мячами и 27 ассистами.
