Суд отклонил иск Цуренко против WTA по делу о психологическом насилии

Американская судья отклонила иск украинской теннисистки Леси Цуренко против WTA и бывшего генерального директора Стива Саймона.

Украинка обвиняла их в причинении психологического вреда из-за позиции по российским и белорусским игрокам после начала полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году.

Цуренко подала иск, утверждая, что WTA не выполнила обещание Саймона отстранять российских и белорусских игроков, поддерживающих войну, а также не пресекала «поведение, наносящее ущерб» туру и теннису в целом.

В своем решении окружная судья Наоми Райс Бухвальд заявила, что WTA лучше всего определяет то, что именно квалифицируется как вредное поведение, а Цуренко не доказала, что организация была обязана запрещать игрокам выступать или предотвращать эмоциональное насилие.

«В тех случаях, когда суды признавали обязанность спортивных организаций перед игроками, речь шла о физической безопасности, а не об их эмоциональном благополучии», – написала Бухвальд.

Бухвальд также сказала, что WTA приняла «обоснованные решения» после вторжения, в частности, запрещая игрокам соревноваться под флагами россии и беларуси.

Цуренко требовала возмещения ущерба за нарушение контракта и халатность, включая причинение эмоциональных страданий.

Требуя отклонения иска, ответчики заявили, что они последовательно осуждали действия россии и предприняли значительные шаги для поддержки украинских игроков.

Они также заявили, что, как и многие спортивные лиги, WTA считает, что отдельных спортсменов «не следует наказывать из-за действий правительств их стран».

В своем иске украинская теннисистка указывала на случай, когда одна из российских теннисисток (Вероника Кудерметова) выступала с нашивкой находившейся под санкциями российской нефтяной компании. В 2023 году Цуренко рассказывала также, что СЕО WTA сказал, что если игроки из россии и беларуси поддерживают войну, это только их «собственное мнение».

Кроме того, она сообщила, что из-за «панической атаки» была вынуждена сняться с матча против Арины Соболенко на турнире в Индиан-Уэллсе в 2023 году.