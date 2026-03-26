Суд отклонил иск Цуренко против WTA по делу о психологическом насилии
Украинская теннисистка подала иск весной 2025 года, обвинив WTA и Стива Саймона
Американская судья отклонила иск украинской теннисистки Леси Цуренко против WTA и бывшего генерального директора Стива Саймона.
Украинка обвиняла их в причинении психологического вреда из-за позиции по российским и белорусским игрокам после начала полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году.
Цуренко подала иск, утверждая, что WTA не выполнила обещание Саймона отстранять российских и белорусских игроков, поддерживающих войну, а также не пресекала «поведение, наносящее ущерб» туру и теннису в целом.
В своем решении окружная судья Наоми Райс Бухвальд заявила, что WTA лучше всего определяет то, что именно квалифицируется как вредное поведение, а Цуренко не доказала, что организация была обязана запрещать игрокам выступать или предотвращать эмоциональное насилие.
«В тех случаях, когда суды признавали обязанность спортивных организаций перед игроками, речь шла о физической безопасности, а не об их эмоциональном благополучии», – написала Бухвальд.
Бухвальд также сказала, что WTA приняла «обоснованные решения» после вторжения, в частности, запрещая игрокам соревноваться под флагами россии и беларуси.
Цуренко требовала возмещения ущерба за нарушение контракта и халатность, включая причинение эмоциональных страданий.
Требуя отклонения иска, ответчики заявили, что они последовательно осуждали действия россии и предприняли значительные шаги для поддержки украинских игроков.
Они также заявили, что, как и многие спортивные лиги, WTA считает, что отдельных спортсменов «не следует наказывать из-за действий правительств их стран».
В своем иске украинская теннисистка указывала на случай, когда одна из российских теннисисток (Вероника Кудерметова) выступала с нашивкой находившейся под санкциями российской нефтяной компании. В 2023 году Цуренко рассказывала также, что СЕО WTA сказал, что если игроки из россии и беларуси поддерживают войну, это только их «собственное мнение».
Кроме того, она сообщила, что из-за «панической атаки» была вынуждена сняться с матча против Арины Соболенко на турнире в Индиан-Уэллсе в 2023 году.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
