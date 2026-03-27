Ребров ответил на вопрос, собирается ли он уходить со сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал свое будущее во главе национальной команды после поражения от Швеции (1:3) в матче полуфинала плей-офф квалификации ЧМ-2026.

– Сейчас немного трудно смотреть в будущее, но если проанализировать игру футболистов за последние месяцы, ваш путь, который вы прошли, есть ли у вас оптимизм относительно будущего этой сборной?

— Я думаю, что у нас самая молодая команда в Европе, даже на Евро была самая молодая команда. Я вижу будущее у этой команды и игроков. Я уверен, у команды большая перспектива.

Однако нужно время, больше игр, больше опыта. Уверен, у этой сборной есть перспектива.

– Отбор окончен. Вы сказали, что есть два месяца контракта. Однако думаю всем болельщикам очень важно услышать – вы идете или остаетесь в сборной Украины?

– Я не знаю всем болельщиков, или вам, или Трибуне нужно услышать. Да я вам сказал, у меня контракт истекает, посмотрим. Пока не было предложений, что мне сказать?

– То есть вы в отставку не уходите?

– У меня еще есть одна игра, – отреагировал на вопрос Ребров.