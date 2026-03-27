  4. Ребров ответил на вопрос, собирается ли он уходить со сборной Украины
27 марта 2026, 07:57
Ребров ответил на вопрос, собирается ли он уходить со сборной Украины

Главный тренер не получал никаких предложений и нацелен на товарищеский матч против Албании

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал свое будущее во главе национальной команды после поражения от Швеции (1:3) в матче полуфинала плей-офф квалификации ЧМ-2026.

– Сейчас немного трудно смотреть в будущее, но если проанализировать игру футболистов за последние месяцы, ваш путь, который вы прошли, есть ли у вас оптимизм относительно будущего этой сборной?

— Я думаю, что у нас самая молодая команда в Европе, даже на Евро была самая молодая команда. Я вижу будущее у этой команды и игроков. Я уверен, у команды большая перспектива.

Однако нужно время, больше игр, больше опыта. Уверен, у этой сборной есть перспектива.

– Отбор окончен. Вы сказали, что есть два месяца контракта. Однако думаю всем болельщикам очень важно услышать – вы идете или остаетесь в сборной Украины?

– Я не знаю всем болельщиков, или вам, или Трибуне нужно услышать. Да я вам сказал, у меня контракт истекает, посмотрим. Пока не было предложений, что мне сказать?

– То есть вы в отставку не уходите?

– У меня еще есть одна игра, – отреагировал на вопрос Ребров.

Николай Тытюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Комментарии 7
suharamis.ukr.net
Навчив збірну давати пас назад.
Мен Петров
Збірну,на мій погляд, повинен очолювати тренер іноземець, який має особистості досягнення як футболіст та тренер. Він тоді буде менш залежним від функціонерів, впливу відомих осіб тощо. Мешкати повинен в Україні, в не перебувати у відрядженні. На жаль виліт збірної засвідчив рівень нашого футболу.  Все у житті треба оцінювати об'єктивно.
micha(ZAKARPATTJA)
Які ще можуть бути питання, його вже не мало бути . Самий безполєзний тренер за всю історію мабуть.
Надіюся Марковичу дадуть порушити, тоді ще може бути толк
Grig1
Не вірю що людина з таким глупим обличчям може щось зробити для збірної
Der Gartenzwerg
Скільки десятиліть одна й та сама пісня - команда молода, не вистачило досвіду, великі перспективи. Тільки ці перспективи не втілюються в результати
іван гомонай
ТА ПІШОВІН НА................................
Al Fredli
Дістав вже всіх.
