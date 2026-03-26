Мирон МАРКЕВИЧ дал совет игрокам: «Надо настраиваться на две игры»
Экс-наставник украинской сборной считает, что наша команда примерно равна по силе шведской
Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич спрогнозировал факторы, которые будут важны в игре со шведами.
– Сегодня все ждем игру Украина – Швеция. Понятно, что игра равных где-то команд. Какую игру ожидаете? Что это будет – качели постоянные, или, может, Украина добьется преимущества?
– Это будет игра характеров, команды примерно равные, со своими проблемами. Поэтому все будет решать характер, воля, ну и немного фарта нам.
– У нас, конечно, со шведами очень хорошие отношения. Две игры на Евро-2012 и в 1/8 были в нашу пользу. То есть нам повезло. Не изменится ли баланс удачи?
– Будем надеяться, что сегодня удача будет на нашей стороне. Надо настраиваться на две игры, я бы посоветовал.
– Кто выйдет из второй пары – поляки или албанцы?
– Я думаю, Польша.
– Это такая будет игра, что будут искры лететь? У нас всегда с ними принципиально.
– Каждая игра – это искры, тем более за путевку на чемпионат мира, - заявил Маркевич Гливинський Pro Sport.
Поединок Украина – Швеция стартует в 21.45. Его победитель будет соперничать за выход на чемпионат мира 2026 года с поляками или албанцами.
