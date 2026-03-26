Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мирон МАРКЕВИЧ дал совет игрокам: «Надо настраиваться на две игры»
Чемпионат мира
26 марта 2026, 20:45
УАФ. Мирон Маркевич

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич спрогнозировал факторы, которые будут важны в игре со шведами.

– Сегодня все ждем игру Украина – Швеция. Понятно, что игра равных где-то команд. Какую игру ожидаете? Что это будет – качели постоянные, или, может, Украина добьется преимущества?

– Это будет игра характеров, команды примерно равные, со своими проблемами. Поэтому все будет решать характер, воля, ну и немного фарта нам.

– У нас, конечно, со шведами очень хорошие отношения. Две игры на Евро-2012 и в 1/8 были в нашу пользу. То есть нам повезло. Не изменится ли баланс удачи?

– Будем надеяться, что сегодня удача будет на нашей стороне. Надо настраиваться на две игры, я бы посоветовал.

– Кто выйдет из второй пары – поляки или албанцы?

– Я думаю, Польша.

– Это такая будет игра, что будут искры лететь? У нас всегда с ними принципиально.

– Каждая игра – это искры, тем более за путевку на чемпионат мира, - заявил Маркевич Гливинський Pro Sport.

Поединок Украина – Швеция стартует в 21.45. Его победитель будет соперничать за выход на чемпионат мира 2026 года с поляками или албанцами.

По теме:
Украинец, выступавший в чемпионате Швеции, предупредил команду Реброва
КАРАВАЕВ: Лучшим бомбардиром ЧМ-2026 могут стать Кейн, Мбаппе или Яремчук
Украина – Швеция. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн LIVE
сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу Мирон Маркевич
Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
Футбол | 26 марта 2026, 11:11 4
Динамо начало официальные переговоры по трансферу за 20 миллионов евро
Футбол | 26 марта 2026, 07:12 31
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
Футбол | 26.03.2026, 08:53
Итальянский футбол в яме: проваливается не только сборная, но и клубы в ЛЧ
Футбол | 26.03.2026, 13:38
Польша – Албания. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 26.03.2026, 19:11
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
antt
Маркевич такий віртуальний консультант Реброва виходить. Нештатний. Ще б він читав це. і був би такий deep state для головного тренера збірної.
Ответить
0
Популярные новости
Неудачный старт отбора. Украина U-19 уступила финнам в квалификации ЧЕ-2027
Неудачный старт отбора. Украина U-19 уступила финнам в квалификации ЧЕ-2027
25.03.2026, 20:07 8
Футбол
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
26.03.2026, 07:51 8
Футбол
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
26.03.2026, 07:00 1
Бокс
Тренер сборной Швеции – о лидере Украины, травмах и ключевом матче
Тренер сборной Швеции – о лидере Украины, травмах и ключевом матче
25.03.2026, 18:05 5
Футбол
Источник: Полесье пострадало от последней атаки россии
Источник: Полесье пострадало от последней атаки россии
24.03.2026, 19:26 3
Футбол
Решение принято. Барселона готовит один из крупнейших трансферов столетия
Решение принято. Барселона готовит один из крупнейших трансферов столетия
24.03.2026, 19:47 7
Футбол
Украина – Швеция. Прогноз и анонс на матч полуфинала плей-офф ЧМ-2026
Украина – Швеция. Прогноз и анонс на матч полуфинала плей-офф ЧМ-2026
26.03.2026, 12:20 41
Футбол
Шевченко выступил с официальной реакцией на бунт против судей от клубов УПЛ
Шевченко выступил с официальной реакцией на бунт против судей от клубов УПЛ
25.03.2026, 13:05 45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем