Мирон МАРКЕВИЧ дал совет игрокам: «Надо настраиваться на две игры»

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич спрогнозировал факторы, которые будут важны в игре со шведами.

– Сегодня все ждем игру Украина – Швеция. Понятно, что игра равных где-то команд. Какую игру ожидаете? Что это будет – качели постоянные, или, может, Украина добьется преимущества?

– Это будет игра характеров, команды примерно равные, со своими проблемами. Поэтому все будет решать характер, воля, ну и немного фарта нам.

– У нас, конечно, со шведами очень хорошие отношения. Две игры на Евро-2012 и в 1/8 были в нашу пользу. То есть нам повезло. Не изменится ли баланс удачи?

– Будем надеяться, что сегодня удача будет на нашей стороне. Надо настраиваться на две игры, я бы посоветовал.

– Кто выйдет из второй пары – поляки или албанцы?

– Я думаю, Польша.

– Это такая будет игра, что будут искры лететь? У нас всегда с ними принципиально.

– Каждая игра – это искры, тем более за путевку на чемпионат мира, - заявил Маркевич Гливинський Pro Sport.

Поединок Украина – Швеция стартует в 21.45. Его победитель будет соперничать за выход на чемпионат мира 2026 года с поляками или албанцами.