26 марта 2026, 16:29 |
1262
0

Маркевич признался, о чем сильно переживает перед матчем со Швецией

Легендарный тренер надеется, что оборона не наделает глупостей

26 марта 2026, 16:29 |
1262
0
Маркевич признался, о чем сильно переживает перед матчем со Швецией
УПЛ. Мирон Маркевич

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью изданию Meta.ua поделился своими ожиданиями от полуфинала плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года между национальными сборными Украины и Швеции:

«Больше всего переживаю, чтобы наши ребята не наделали глупостей в обороне. А в атаке у нас обязательно будут возможности забить».

Победитель этого матча выйдет в финал плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года, где сыграет против победителя пары Польша – Албания.

Матч Украина – Швеция состоится 26 марта 2026 года в 21:45 по киевскому времени.

