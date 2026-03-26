Легендарный стадион превратят в теннисные корты для Мастерса в Мадриде
Сантьяго Барнабеу станет тренировочной базой для теннисистов испанского тысячника
Легендарный футбольный стадион Сантьяго Барнабеу, который является домашней ареной футбольного клуба Реал Мадрид, станет тренировочной базой с 23 по 30 апреля для теннисистов турнира ATP 1000 и WTA 1000 в Мадриде.
Травяное футбольное поле превратится в комплекс грунтовых теннисных кортов.
Трансформация стадиона стала возможной благодаря выдвижному газону. Специальные лампы для роста и система климат-контроля поддерживают травяной газон в идеальном состоянии, одновременно позволяя возводить другие объекты, такие как, грунтовые теннисные корты, на бетонном основании, покрывающем подземное хранилище.
Важным фактором для реализации проекта так же является близкое расположение Бернабеу к отелю, где будут проживать участники турнира.
Все соревнования проходят на арена La Caja Magica.
Тысячник в Мадриде пройдет с 20 апреля по 3 мая в столице Испании.
El Santiago Bernabéu se transformará en pista de tenis del 23 al 30 de abril para que los participantes del Mutua Madrid Open puedan entrenar.— Madrid Sports (@MadridSports_) March 25, 2026
Posibilidades del sistema retráctil del nuevo estadio😉
🎥 @marca pic.twitter.com/Yxi7d3L4yn
