Легендарный стадион превратят в теннисные корты для Мастерса в Мадриде

Легендарный футбольный стадион Сантьяго Барнабеу, который является домашней ареной футбольного клуба Реал Мадрид, станет тренировочной базой с 23 по 30 апреля для теннисистов турнира ATP 1000 и WTA 1000 в Мадриде.

Травяное футбольное поле превратится в комплекс грунтовых теннисных кортов.

Трансформация стадиона стала возможной благодаря выдвижному газону. Специальные лампы для роста и система климат-контроля поддерживают травяной газон в идеальном состоянии, одновременно позволяя возводить другие объекты, такие как, грунтовые теннисные корты, на бетонном основании, покрывающем подземное хранилище.

Важным фактором для реализации проекта так же является близкое расположение Бернабеу к отелю, где будут проживать участники турнира.

Все соревнования проходят на арена La Caja Magica.

Тысячник в Мадриде пройдет с 20 апреля по 3 мая в столице Испании.