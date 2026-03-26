Министерство иностранных дел Швеции выпустило заявление об игре с Украиной
Пожелали удачи своим соперникам
Министерство иностранных дел Швеции опубликовало сообщение в социальной сети X накануне полуфинального матча плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года против национальной сборной Украины:
«Соперники на поле, единые за его пределами. Удачи сегодня вечером сине-желтым! 💙💛🇸🇪🇺🇦»
Победитель этого матча выйдет в финал плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года, где сыграет против победителя пары Польша – Албания.
Матч Украина – Швеция состоится 26 марта 2026 года в 21:45 по киевскому времени.
ФОТО. Министерство иностранных дел Швеции выпустило заявление относительно игры с Украиной
Opponents on the pitch, united off it. Good luck tonight to the blue and yellow! 💙💛🇸🇪🇺🇦 pic.twitter.com/IWl2UaU9vP— Swedish Ministry for Foreign Affairs (@SweMFA) March 26, 2026
