  4. Министерство иностранных дел Швеции выпустило заявление об игре с Украиной
Министерство иностранных дел Швеции выпустило заявление об игре с Украиной

Пожелали удачи своим соперникам

Министерство иностранных дел Швеции опубликовало сообщение в социальной сети X накануне полуфинального матча плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года против национальной сборной Украины:

«Соперники на поле, единые за его пределами. Удачи сегодня вечером сине-желтым! 💙💛🇸🇪🇺🇦»

Победитель этого матча выйдет в финал плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года, где сыграет против победителя пары Польша – Албания.

Матч Украина – Швеция состоится 26 марта 2026 года в 21:45 по киевскому времени.

