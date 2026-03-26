Игорь ЖАБЧЕНКО: «В старте на шведов могут выйти сразу три игрока Полесья»

Бывший игрок национальной сборной Украины Игорь Жабченко эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на полуфинал отбора на ЧМ-2026 между подопечными Сергея Реброва и шведами, который состоится 26 марта в испанской Валенсии.

«Можно ожидать соперничества на встречных курсах, когда команды поочередно будут пытаться диктовать условия. Не удивлюсь, если все решится в серии послематчевых пенальти.

К сожалению, обе сборные не смогут сыграть в лучших составах. Поэтому растет значение тренерских решений по определению стартового состава и исполнителей, которые, выйдя на замену, могут сделать «погоду».

На мой взгляд, Сергей Ребров может рискнуть и выпустить с первых минут сразу трех представителей «Полесья», которые выглядели убедительно в последнее время в УПЛ. Имею в виду Богдана Михайличенко на правом фланге защиты, Эдуарда Сарапия – в центре обороны и Алексея Гуцуляка – в средней линии.

Что же касается атакующего звена, то склоняюсь к тому, что игру начнет Владислав Ванат из испанской «Жироны», который много передвигается, умело открывается и потому опасен в игре на опережение».

