  ФЕЩУК: Учитывая, как шведы играли в отборе, у Украины все может получиться
26 марта 2026, 13:25 | Обновлено 26 марта 2026, 14:00
ФЕЩУК: Учитывая, как шведы играли в отборе, у Украины все может получиться

Главный тренер клуба «Феникс-Мариуполь» – эксклюзивно для Sport.ua о матче Украина – Швеция

Максим Фещук

Экс-форвард молодежной сборной Украины, главный тренер клуба «Феникс-Мариуполь» Максим Фещук, эксклюзивно для Sport.ua, выразил уверенность в победе нашей команды над шведами.

– Сегодня сборная Украины сыграет против шведов. Какие у вас ожидания от поединка?

– Положительные ожидания. Я верю, что все будет хорошо. Учитывая, как шведы провели отборочный цикл, всего с двумя очками, верю, что у нас все может получиться. Также для нас большой плюс в том, что Александра Исаака не будет, что он травмирован.

– В линии атаки у шведов должен сыграть Виктор Дьекереш, более таранный форвард в отличие от разностороннего и техничного Исака. Кого считаете более опасным для нашей команды?

– Дьекереш будет опасным, но против него будет Илья Забарный.

– В нашей команде в нападении вероятно выйдет Владислав Ванат. Если нужно будет выпустить другого форварда по ходу матча, лучше довериться не совсем здоровому Роману Яремчуку или дебютанту Матвею Пономаренко?

– Оценивать будет тренер, но поверьте, Пономаренко сейчас в очень хорошем настроении, он на подъеме, он забивает. Он сейчас в хорошей форме. Мне так импонирует, как он играет. Честно скажу, я жду его дебюта за национальную сборную.

– Сегодня будет победа?

– Хотелось бы. Верю в это объективно, не являясь голословным. Если быть уравновешенным и последовательным, шансы есть и то немаленькие.

Стартовый свисток в матче Украина - Швеция прозвучит в 21:45. В случае прохода скандинавов команда Сергея Реброва поспорит за выход на чемпионат мира с поляками или албанцами.

