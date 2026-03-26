  4. Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Потеря Исака и Кулушевски? Это не Месси с Роналду»
26 марта 2026, 11:07 | Обновлено 26 марта 2026, 11:31
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Потеря Исака и Кулушевски? Это не Месси с Роналду»

Знаковый экс-игрок львовского клуба – эксклюзивно для Sport.ua о матче Украина – Швеция

Instagram. Михаил Кополовец

Бывший полузащитник «Карпат» Михаил Кополовец, эксклюзивно для Sport.ua, оценил потери в составах сборных Украины и Швеции.

– Сборная Украины потеряла сразу 5 ключевых игроков – Ефима Коноплю, Руслана Малиновского, Артема Довбика, Александра Зинченко и Николая Матвиенко. Удастся ли их безболезненно заменить?

– Конечно, это серьезные потери. Но в этом также шанс для других футболистов, которые могут себя проявить. Вызвали же футболистов из «Полесья», пацаны «бьют копытами» ради сборной. Есть из кого выбрать. Правда, Матвиенко будет тяжело заменить в столь важных играх, хотелось бы видеть на его месте такого же стабильного игрока.

Но посмотрим, что придумает Сергей Ребров, однозначно. Мы не играем с Испанией или Италией. Эти команды нам по силам!

– Насколько легче будет нашей сборной из-за отсутствия у шведов Александера Исака и Деяна Кулушевски?

– Здесь двоякие впечатления. Это сборная. Когда люди играют душой и сердцем, а любой футболист может попасть в сборную и выдать такой матч… Не считаю проблемой, когда там двое-трое выпадают. Футболисты хотят себя проявить, а один-два матча можно сыграть на эмоциях, поэтому не обращаю внимания, когда кто пропускает. Другое дело, когда игрок пропускает матч клуба.

Там же не играют только 11 футболистов, есть заявка. Нельзя заменить Месси или Криштиану Роналду, это гениальные футболисты, а других можно менять.

– В матче Украина – Швеция нет явного фаворита. Какой ваш прогноз?

– Думаю, будет счет 2:1, очень на это надеюсь.

Матч Украина – Швеция состоится в Валенсии в четверг, начало в 21:45. Победитель этой пары сыграет против поляков или албанцев за право попасть на чемпионат мира.

сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу Михаил Кополовец Лионель Месси Криштиану Роналду Александер Исак Сергей Ребров эксклюзив
