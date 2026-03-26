Снигур прописала 190-й ракетке две баранки в 1/8 финала ITF W75 в Словении

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 110) спокойно вышла в четвертьфинал турнира ITF W75 в городе Мурска Собота, Словения.

Во втором раунде украинка в двух сетах разгромила Францишку Жорже (Португалия, WTA 190) за 1 час и 15 минут, не отдав ни одного гейма.

ITF W75 Мурска Собота. Хард в помещении, 1/8 финала

Дарья Снигур (Украина) [1] – Францишка Жорже (Португалия) – 6:0, 6:0

Снигур провела третье очное противостояне против Жорже и одержала третью победу.

В первом круге 75-тысячника Дарья прошла Хезер Уотсон. Ее следующей соперницей будет либо Маюка Аикава (Япония, WTA 569), либо Виктория Грунчакова (Словакия, WTA 217).

Дарья оформила 10-ю и 11-ю баранку в 2026 году. Также Снигур во второй раз в этом сезоне выиграла матч 6:0, 6:0 – 3 марта украинка с таким счетом разбила Вендулу Валдманнову в Трнаве.