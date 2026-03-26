Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кополовец спрогнозировал счет матча Украина – Швеция: «Очень надеюсь»
Чемпионат мира
26 марта 2026, 12:41 | Обновлено 26 марта 2026, 12:57
566
0

Кополовец спрогнозировал счет матча Украина – Швеция: «Очень надеюсь»

Михаил верит в «сине-желтых»

ФК Карпаты. Михаил Кополовец

Легендарный полузащитник львовских Карпат Михаил Кополовец, эксклюзивно для Sport.ua, спрогнозировал счет матча Украина – Швеция в квалификации к чемпионату мира 2026 года.

– В матче Украина – Швеция нет явного фаворита. Какой ваш прогноз?

– Думаю, будет счет 2:1, очень на это надеюсь.

Матч Украина – Швеция состоится в Валенсии в четверг, начало в 21:45. Победитель этой пары сыграет против поляков или албанцев за право попасть на чемпионат мира.

Сергей Ребров Михаил Кополовец сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем