Кополовец спрогнозировал счет матча Украина – Швеция: «Очень надеюсь»

Легендарный полузащитник львовских Карпат Михаил Кополовец, эксклюзивно для Sport.ua, спрогнозировал счет матча Украина – Швеция в квалификации к чемпионату мира 2026 года.

– В матче Украина – Швеция нет явного фаворита. Какой ваш прогноз?

– Думаю, будет счет 2:1, очень на это надеюсь.

Матч Украина – Швеция состоится в Валенсии в четверг, начало в 21:45. Победитель этой пары сыграет против поляков или албанцев за право попасть на чемпионат мира.