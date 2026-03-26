Серьезные потери. Кто не поможет сборной Украины в матче со Швецией?

26 марта в Валенсии на стадионе «Эстадио Сьюдад де Валенсия» состоится матч плей-офф квалификации чемпионата мира между сборными Украины и Швеции.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Из-за травм противостояние пропустят Николай Матвиенко, Александр Зинченко, Тарас Михавко, Арсений Батагов, Артем Довбик и Максим Таловеров. Дисквалификация не даст сыграть со шведами Руслану Малиновскому и Ефиму Конопле. В заявку на матч также не попал Борис Крушинский.

Ранее была обнародована заявка сборной Украины на матч со Швецией.