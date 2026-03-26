Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
26 марта 2026, 10:10 | Обновлено 26 марта 2026, 11:28
Серьезные потери. Кто не поможет сборной Украины в матче со Швецией?

Команда Реброва подходит к противостоянию не без проблем

26 марта 2026, 10:10 | Обновлено 26 марта 2026, 11:28
1104
1 Comments
Серьезные потери. Кто не поможет сборной Украины в матче со Швецией?
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Украины

26 марта в Валенсии на стадионе «Эстадио Сьюдад де Валенсия» состоится матч плей-офф квалификации чемпионата мира между сборными Украины и Швеции.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Из-за травм противостояние пропустят Николай Матвиенко, Александр Зинченко, Тарас Михавко, Арсений Батагов, Артем Довбик и Максим Таловеров. Дисквалификация не даст сыграть со шведами Руслану Малиновскому и Ефиму Конопле. В заявку на матч также не попал Борис Крушинский.

Ранее была обнародована заявка сборной Украины на матч со Швецией.

По теме:
Менеджер сборной Швеции: «Потом мы поняли, что Украина передумала»
Грицай назвал свой стартовый состав сборной Украины на матч с Швецией
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Потеря Исака и Кулушевски? Это не Месси с Роналду»
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров про капитана сборной Украины: «Какая вам разница, кто капитан?»
Футбол | 26 марта 2026, 04:05 8
Ребров про капитана сборной Украины: «Какая вам разница, кто капитан?»
Ребров про капитана сборной Украины: «Какая вам разница, кто капитан?»

Тренер не назвал капитана

Украина U-19 стартовала с победы в элит-раунде квалификации Евро-2026 U-19
Футбол | 25 марта 2026, 13:07 3
Украина U-19 стартовала с победы в элит-раунде квалификации Евро-2026 U-19
Украина U-19 стартовала с победы в элит-раунде квалификации Евро-2026 U-19

Сине-желтая сборная минимально переиграла Северную Ирландию

УАФ сообщила, почему Ребров не вызвал Лунина в сборную Украины
Футбол | 25.03.2026, 10:20
УАФ сообщила, почему Ребров не вызвал Лунина в сборную Украины
УАФ сообщила, почему Ребров не вызвал Лунина в сборную Украины
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
Футбол | 26.03.2026, 07:47
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
Футбол | 26.03.2026, 08:53
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
Andromed
напевно найбільша втрата це відсутність Маліновського
Популярные новости
Решение принято. Реал хочет подписать украинского игрока
Решение принято. Реал хочет подписать украинского игрока
25.03.2026, 07:02 30
Футбол
Свитолина станет седьмой ракеткой мира по итогам турнира WTA 1000 в Майами
Свитолина станет седьмой ракеткой мира по итогам турнира WTA 1000 в Майами
25.03.2026, 00:26 4
Теннис
Тренер сборной Швеции – о лидере Украины, травмах и ключевом матче
Тренер сборной Швеции – о лидере Украины, травмах и ключевом матче
25.03.2026, 18:05 4
Футбол
Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
25.03.2026, 13:56 84
Футбол
Шевченко выступил с официальной реакцией на бунт против судей от клубов УПЛ
Шевченко выступил с официальной реакцией на бунт против судей от клубов УПЛ
25.03.2026, 13:05 45
Футбол
Неудачный старт отбора. Украина U-19 уступила финнам в квалификации ЧЕ-2027
Неудачный старт отбора. Украина U-19 уступила финнам в квалификации ЧЕ-2027
25.03.2026, 20:07 7
Футбол
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
26.03.2026, 07:51 6
Футбол
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
24.03.2026, 08:07 16
Футбол
