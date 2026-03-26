Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции

26 марта состоится полуфинальный матч плей-офф квалификации чемпионата мира-2026, в котором сборная Украины встретится со Швецией. Поединок примет стадион «Сьюдад де Валенсия» в Испании, начало – в 21:45 по киевскому времени.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определил состав на этот матч. Встречу пропустит игрок «Полесья» Борис Крушинский.

Украинцы завершили групповой этап на втором месте, набрав 10 очков. Сборная Швеции не смогла напрямую пробиться на турнир, однако получила шанс в плей-офф благодаря выступлениям в Лиге наций.

Победитель противостояния выйдет в финал отбора, где сыграет с сильнейшим в паре Польша – Албания.

Заявка сборной Украины:

Вратари: Анатолий Трубин («Бенфика» Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык («Шахтер» Донецк), Руслан Нещерет («Динамо» Киев).

Защитники: Илья Забарный («Пари Сен-Жермен» Париж, Франция), Александр Сваток («Остин», США), Валерий Бондарь («Шахтер» Донецк), Максим Таловеров («Сток Сити», Англия), Виталий Миколенко («Эвертон» Ливерпуль) Александр Тымчик («Динамо» Киев), Богдан Михайличенко, Эдуард Сарапий (оба – «Полесье» Житомир).

Полузащитники: Егор Ярмолюк («Брентфорд», Англия), Иван Калюжный («Металлист 1925» Харьков), Олег Очеретько («Шахтер» Донецк), Георгий Судаков («Бенфика» Лиссабон, Португалия), Николай Шапаренко, Александр Пихаленок, Назар Волошин (все – «Динамо» Киев), Алексей Гуцуляк («Полесье» Житомир), Виктор Цыганков («Жирона», Испания), Александр Зубков («Трабзонспор» Трабзон, Турция).

Нападающие: Владислав Ванат («Жирона», Испания), Роман Яремчук («Лион», Франция), Матвей Пономаренко («Динамо» Киев).