Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
26 марта 2026, 09:07 | Обновлено 26 марта 2026, 09:11
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции

Матч состоится 26 марта в 21:45

Коллаж Sport.ua

26 марта состоится полуфинальный матч плей-офф квалификации чемпионата мира-2026, в котором сборная Украины встретится со Швецией. Поединок примет стадион «Сьюдад де Валенсия» в Испании, начало – в 21:45 по киевскому времени.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определил состав на этот матч. Встречу пропустит игрок «Полесья» Борис Крушинский.

Украинцы завершили групповой этап на втором месте, набрав 10 очков. Сборная Швеции не смогла напрямую пробиться на турнир, однако получила шанс в плей-офф благодаря выступлениям в Лиге наций.

Победитель противостояния выйдет в финал отбора, где сыграет с сильнейшим в паре Польша – Албания.

Заявка сборной Украины:

Вратари: Анатолий Трубин («Бенфика» Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык («Шахтер» Донецк), Руслан Нещерет («Динамо» Киев).

Защитники: Илья Забарный («Пари Сен-Жермен» Париж, Франция), Александр Сваток («Остин», США), Валерий Бондарь («Шахтер» Донецк), Максим Таловеров («Сток Сити», Англия), Виталий Миколенко («Эвертон» Ливерпуль) Александр Тымчик («Динамо» Киев), Богдан Михайличенко, Эдуард Сарапий (оба – «Полесье» Житомир).

Полузащитники: Егор Ярмолюк («Брентфорд», Англия), Иван Калюжный («Металлист 1925» Харьков), Олег Очеретько («Шахтер» Донецк), Георгий Судаков («Бенфика» Лиссабон, Португалия), Николай Шапаренко, Александр Пихаленок, Назар Волошин (все – «Динамо» Киев), Алексей Гуцуляк («Полесье» Житомир), Виктор Цыганков («Жирона», Испания), Александр Зубков («Трабзонспор» Трабзон, Турция).

Нападающие: Владислав Ванат («Жирона», Испания), Роман Яремчук («Лион», Франция), Матвей Пономаренко («Динамо» Киев).

По теме:
Серьезные потери. Кто не поможет сборной Украины в матче со Швецией?
ВИДЕО. Пресс-конференция Сергея Реброва перед матчем со сборной Швеции
Назван стартовый состав сборной Украины от известного защитника сине-желтых
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Украина – Швеция. Прогноз и анонс на матч полуфинала плей-офф ЧМ-2026
Футбол | 26 марта 2026, 08:20 9
Украина – Швеция. Прогноз и анонс на матч полуфинала плей-офф ЧМ-2026
Украина – Швеция. Прогноз и анонс на матч полуфинала плей-офф ЧМ-2026

Несмотря на объективные трудности, мы верим в победу нашей сборной

ФОТО. Новый Руни? 16-летний сын легенды уже выигрывает трофеи с МЮ
Футбол | 26 марта 2026, 08:51 0
ФОТО. Новый Руни? 16-летний сын легенды уже выигрывает трофеи с МЮ
ФОТО. Новый Руни? 16-летний сын легенды уже выигрывает трофеи с МЮ

Первая громкая победа в карьере и большие амбиции впереди

Сборная Швеции: много травмированных, но есть глубина состава
Футбол | 25.03.2026, 16:48
Сборная Швеции: много травмированных, но есть глубина состава
Сборная Швеции: много травмированных, но есть глубина состава
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
Футбол | 26.03.2026, 07:47
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
Шевченко выступил с официальной реакцией на бунт против судей от клубов УПЛ
Футбол | 25.03.2026, 13:05
Шевченко выступил с официальной реакцией на бунт против судей от клубов УПЛ
Шевченко выступил с официальной реакцией на бунт против судей от клубов УПЛ
Комментарии 8
Grig1
З таким тренером недалеким успіхів ніхто і не чекає
DaVinci
Єрмолюк, Пономаренко і Циганков у гарній формі. Також, Гуцуляк в збірній гарно грає і Зубков наче нормально відновився після травми. Жаль, що не буде Маліновського, який зараз теж в гарній формі.
А так, шанси є.
Andromed
а що сталося з Крушинським?
Saar
Представників Динамо небагато. А Шахтаря- взагалі майже немає.
FootFoodBol
Интересно кто пройдет?
Ukraine
Одне діло, коли ти впевнений в тренері, що він переграє в "шахи" тактиці, і як наслідок віриш в команду\перемогу. 
Інше діло, коли роботи тренера не видно, постійно валідол і не зрозуміло що, ні впевненості ні стабільності.
Скоріш би все завершилось, щоб не витрачати нервові клітини іза не професійної роботи тренера.
Популярные новости
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
24.03.2026, 08:07 16
Футбол
Александр УСИК: «Брат, я отец, мужчина, я должен идти в армию, на фронт»
Александр УСИК: «Брат, я отец, мужчина, я должен идти в армию, на фронт»
24.03.2026, 19:03 8
Бокс
Тренер сборной Швеции – о лидере Украины, травмах и ключевом матче
Тренер сборной Швеции – о лидере Украины, травмах и ключевом матче
25.03.2026, 18:05 4
Футбол
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
25.03.2026, 10:27 11
Футбол
Определена первая полуфиналистка большого турнира WTA 1000 в Майами
Определена первая полуфиналистка большого турнира WTA 1000 в Майами
25.03.2026, 00:16
Теннис
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
25.03.2026, 09:15 15
Футбол
Украина U-19 стартовала с победы в элит-раунде квалификации Евро-2026 U-19
Украина U-19 стартовала с победы в элит-раунде квалификации Евро-2026 U-19
25.03.2026, 13:07 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Разочарование на Энфилде. Салах определился со своим будущим
ОФИЦИАЛЬНО. Разочарование на Энфилде. Салах определился со своим будущим
24.03.2026, 21:02 12
Футбол
