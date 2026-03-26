«Задействуем четырех нападающих»: Анчелотти раскрыл план на Францию
Наставник Бразилии озвучил свои ожидания от грядущего противостояния
Наставник национальной команды Бразилии Карло Анчелотти озвучил свои ожидания от грядущего противостояния со сборной Франции. Товарищеский поединок состоится сегодня, начало запланировано на 22:00 по киевскому времени.
О необходимости баланса и надежных оборонительных действиях
«На протяжении последних месяцев я размышлял над оптимальной игровой моделью, которая бы максимально раскрывала потенциал наших исполнителей. Мы пришли к выводу, что хотим задействовать одновременно четырех нападающих.
В завтрашней встрече эта схема сохранится, что станет серьезным испытанием. Наша задача – провести качественный матч, диктовать свои условия на поле и при этом предельно надежно действовать в защите.
Крайне важно сохранять равновесие между линиями и эффективно использовать владение мячом, опираясь на индивидуальное мастерство нашей атакующей четверки».
О сильных сторонах французов и вызовах для Бразилии
«Возможности французских футболистов всем прекрасно известны. Это атлетичная команда с огромным количеством качественных характеристик. Килиан Мбаппе в минувшем году продемонстрировал феноменальную результативность.
Теперь он выступает в роли нашего оппонента, и мы обязаны организовать качественную оборону против него. Это невероятно скоростной и техничный игрок, обладающий высочайшей эффективностью при завершении атак», – резюмировал Анчелотти.
