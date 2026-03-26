Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Задействуем четырех нападающих»: Анчелотти раскрыл план на Францию
Чемпионат мира
26 марта 2026, 04:52 |
«Задействуем четырех нападающих»: Анчелотти раскрыл план на Францию

Наставник Бразилии озвучил свои ожидания от грядущего противостояния

Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник национальной команды Бразилии Карло Анчелотти озвучил свои ожидания от грядущего противостояния со сборной Франции. Товарищеский поединок состоится сегодня, начало запланировано на 22:00 по киевскому времени.

О необходимости баланса и надежных оборонительных действиях

«На протяжении последних месяцев я размышлял над оптимальной игровой моделью, которая бы максимально раскрывала потенциал наших исполнителей. Мы пришли к выводу, что хотим задействовать одновременно четырех нападающих.

В завтрашней встрече эта схема сохранится, что станет серьезным испытанием. Наша задача – провести качественный матч, диктовать свои условия на поле и при этом предельно надежно действовать в защите.

Крайне важно сохранять равновесие между линиями и эффективно использовать владение мячом, опираясь на индивидуальное мастерство нашей атакующей четверки».

О сильных сторонах французов и вызовах для Бразилии

«Возможности французских футболистов всем прекрасно известны. Это атлетичная команда с огромным количеством качественных характеристик. Килиан Мбаппе в минувшем году продемонстрировал феноменальную результативность.

Теперь он выступает в роли нашего оппонента, и мы обязаны организовать качественную оборону против него. Это невероятно скоростной и техничный игрок, обладающий высочайшей эффективностью при завершении атак», – резюмировал Анчелотти.

Карло Анчелотти сборная Бразилии по футболу сборная Франции по футболу ЧМ-2026 по футболу товарищеские матчи
Михаил Олексиенко Источник: Globo Esporte
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем