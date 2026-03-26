«Задействуем четырех нападающих»: Анчелотти раскрыл план на Францию

Наставник национальной команды Бразилии Карло Анчелотти озвучил свои ожидания от грядущего противостояния со сборной Франции. Товарищеский поединок состоится сегодня, начало запланировано на 22:00 по киевскому времени.

О необходимости баланса и надежных оборонительных действиях

«На протяжении последних месяцев я размышлял над оптимальной игровой моделью, которая бы максимально раскрывала потенциал наших исполнителей. Мы пришли к выводу, что хотим задействовать одновременно четырех нападающих.

В завтрашней встрече эта схема сохранится, что станет серьезным испытанием. Наша задача – провести качественный матч, диктовать свои условия на поле и при этом предельно надежно действовать в защите.

Крайне важно сохранять равновесие между линиями и эффективно использовать владение мячом, опираясь на индивидуальное мастерство нашей атакующей четверки».

О сильных сторонах французов и вызовах для Бразилии

«Возможности французских футболистов всем прекрасно известны. Это атлетичная команда с огромным количеством качественных характеристик. Килиан Мбаппе в минувшем году продемонстрировал феноменальную результативность.

Теперь он выступает в роли нашего оппонента, и мы обязаны организовать качественную оборону против него. Это невероятно скоростной и техничный игрок, обладающий высочайшей эффективностью при завершении атак», – резюмировал Анчелотти.