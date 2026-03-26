  Скандал или решение тренера? Анчелотти высказался об отсутствии Неймара
26 марта 2026, 01:12
Скандал или решение тренера? Анчелотти высказался об отсутствии Неймара

Форвард Сантоса не был включен в список игроков, готовящихся к контрольным встречам

Наставник национальной команды Бразилии Карло Анчелотти отметил, что внимательно наблюдает за общественной реакцией на отсутствие Неймара в составе на мартовские сборы.

34-летний форвард «Сантоса» не был включен в итоговый список игроков, которые будут готовиться к контрольным встречам против Франции и Хорватии.

«Я нахожусь в курсе всех обсуждений. Это естественный процесс, ведь в футбольном мире каждый имеет право на собственную точку зрения. Футбол нельзя назвать точной наукой. Сколько людей, столько и мнений, и я обязан относиться к позиции каждого с уважением», – подчеркнул Анчелотти.

Карло Анчелотти Неймар сборная Бразилии по футболу сборная Хорватии по футболу сборная Франции по футболу Сантос
Михаил Олексиенко Источник: Globo Esporte
