Скандал или решение тренера? Анчелотти высказался об отсутствии Неймара

Наставник национальной команды Бразилии Карло Анчелотти отметил, что внимательно наблюдает за общественной реакцией на отсутствие Неймара в составе на мартовские сборы.

34-летний форвард «Сантоса» не был включен в итоговый список игроков, которые будут готовиться к контрольным встречам против Франции и Хорватии.

«Я нахожусь в курсе всех обсуждений. Это естественный процесс, ведь в футбольном мире каждый имеет право на собственную точку зрения. Футбол нельзя назвать точной наукой. Сколько людей, столько и мнений, и я обязан относиться к позиции каждого с уважением», – подчеркнул Анчелотти.