Неймар провел покерный марафон после невызова в сборную Бразилии

Нападающий «Сантоса» Неймар, который не попал в список приглашенных Карло Анчелотти на ближайшие контрольные матчи бразильской сборной, нашел себе альтернативное занятие.

По информации издания Portal Leodias, звездный футболист провел около суток за игрой в онлайн-покер в течение прошедших выходных.

Сообщается, что после пятницы, проведенной в кругу семьи, субботний вечер форварда был полностью посвящен картам: он играл с 14:30 до 22:00.

В воскресенье Неймар увеличил нагрузку, просидев за виртуальным столом с 14:00 до 23:00. Поскольку бразилец все еще сохраняет статус участника турнира, ожидается, что понедельник и вторник пройдут для него в аналогичном режиме.

Напомним, что пока Неймар занят турнирами в покер, сборная Бразилии готовится к товарищеским поединкам против Франции (26 марта) и Хорватии (1 апреля).