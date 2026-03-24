24 марта 2026, 04:33 | Обновлено 24 марта 2026, 04:34
Неймар провел покерный марафон после невызова в сборную Бразилии

Нападающий Сантоса провел почти сутку за онлайн-покером

24 марта 2026, 04:33 | Обновлено 24 марта 2026, 04:34
77
0
Неймар провел покерный марафон после невызова в сборную Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Сантоса» Неймар, который не попал в список приглашенных Карло Анчелотти на ближайшие контрольные матчи бразильской сборной, нашел себе альтернативное занятие.

По информации издания Portal Leodias, звездный футболист провел около суток за игрой в онлайн-покер в течение прошедших выходных.

Сообщается, что после пятницы, проведенной в кругу семьи, субботний вечер форварда был полностью посвящен картам: он играл с 14:30 до 22:00.

В воскресенье Неймар увеличил нагрузку, просидев за виртуальным столом с 14:00 до 23:00. Поскольку бразилец все еще сохраняет статус участника турнира, ожидается, что понедельник и вторник пройдут для него в аналогичном режиме.

Напомним, что пока Неймар занят турнирами в покер, сборная Бразилии готовится к товарищеским поединкам против Франции (26 марта) и Хорватии (1 апреля).

Сантос Неймар сборная Бразилии по футболу покер
Михаил Олексиенко Источник
