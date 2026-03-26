Интер Майами Лионеля Месси планирует подписать еще одну мировую звезду

«Интер Майами» проявляет серьезный интерес к нападающему Мохамеду Салаху, который намерен покинуть «Ливерпуль» по окончании нынешнего футбольного года. Об этом сообщает издание Independent.

На сегодняшний день в ростере команды, цвета которой защищает Лионель Месси, отсутствуют свободные вакансии для «назначенных игроков». Данный статус позволяет клубам лиги подписывать до трех футболистов, чьи оклады превышают установленный лимит заработной платы.

В связи с этим, для осуществления трансфера египетского форварда руководству «Интер Майами» придется пойти на кадровые перестановки и пересмотреть текущую структуру состава.