Арсенал нацелился на подписание лидера ПСЖ

Лондонский «Арсенал» изучает вариант с подписанием Хвичи Кварацхелии из «ПСЖ» на фоне грядущей масштабной реструктуризации состава в летнее межсезонье, сообщает издание The Independent.

Согласно имеющимся данным, «канониры» планируют массовую продажу игроков летом и не исключают расставания с рядом опытных футболистов. Подобный шаг позволит клубу эффективнее соответствовать обновленным финансовым регламентам Премьер-лиги, регулирующим расходы на состав.

Приоритетным направлением для усиления считается атакующая линия. В Кварацхелии руководство лондонцев видит топ-игрока, способного добавить команде индивидуальной креативности и качественно повысить общий уровень игры.

Тем не менее, потенциальный трансфер обещает быть крайне непростым. Хотя окружение вингера проявляет интерес к переезду в Англию, парижане намерены занять бескомпромиссную позицию. В «ПСЖ» Хвичу считают ключевой фигурой своего проекта и настаивают на его статусе неприкосновенного актива.

В нынешнем розыгрыше Лиги 1 грузинский футболист принял участие в 22 поединках, отметившись 4 забитыми мячами и 3 голевыми пасами.