  4. Арсенал нацелился на подписание лидера ПСЖ
26 марта 2026, 02:05 | Обновлено 26 марта 2026, 02:07
Арсенал нацелился на подписание лидера ПСЖ

Лондонский клуб изучает вариант с трансфером Хвичи Кварацхелии

26 марта 2026, 02:05 | Обновлено 26 марта 2026, 02:07
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Арсенал» изучает вариант с подписанием Хвичи Кварацхелии из «ПСЖ» на фоне грядущей масштабной реструктуризации состава в летнее межсезонье, сообщает издание The Independent.

Согласно имеющимся данным, «канониры» планируют массовую продажу игроков летом и не исключают расставания с рядом опытных футболистов. Подобный шаг позволит клубу эффективнее соответствовать обновленным финансовым регламентам Премьер-лиги, регулирующим расходы на состав.

Приоритетным направлением для усиления считается атакующая линия. В Кварацхелии руководство лондонцев видит топ-игрока, способного добавить команде индивидуальной креативности и качественно повысить общий уровень игры.

Тем не менее, потенциальный трансфер обещает быть крайне непростым. Хотя окружение вингера проявляет интерес к переезду в Англию, парижане намерены занять бескомпромиссную позицию. В «ПСЖ» Хвичу считают ключевой фигурой своего проекта и настаивают на его статусе неприкосновенного актива.

В нынешнем розыгрыше Лиги 1 грузинский футболист принял участие в 22 поединках, отметившись 4 забитыми мячами и 3 голевыми пасами.

Хвича Кварацхелия ПСЖ Арсенал Лондон трансферы АПЛ чемпионат Англии по футболу
Михаил Олексиенко Источник: The Independent
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
УАФ выступила с публичным заявлением об Андрее Лунине
