Лидер мадридского Реала получил дисквалификацию на следующий матч

Хавбек «Реала» Федерико Вальверде получил дисквалификацию на один поединок Ла Лиги по итогам мадридского дерби против «Атлетико» (3:2).

Напомним, уругвайский футболист был удален с поля на 77-й минуте встречи 29-го тура чемпионата Испании. Судья предъявил ему прямую красную карточку за удар сзади по ногам Алекса Баэны. Технический комитет судей (CTA) полностью одобрил действия арбитра Хосе Мунуэры Монтеро в данном эпизоде.

По информации издания As, Комитет по соревнованиям RFEF отстранил полузащитника на одну игру Ла Лиги. Стоит отметить, что ранее в прессе циркулировали слухи о возможной двухматчевой дисквалификации игрока.

Следовательно, Вальверде не сможет помочь «сливочным» в матче 30-го тура против «Мальорки», который запланирован на 4 апреля.