Лидер Реала выходил на поле, игнорируя серьезные проблемы со здоровьем

Защитник мадридского «Реала» и национальной сборной Германии Антонио Рюдигер откровенно рассказал о тяжелых физических испытаниях, через которые ему пришлось пройти.

В апреле 2025 года футболист перенес хирургическое вмешательство из-за частичного разрыва наружного мениска левого колена. Как выяснилось, до операции немецкий центрбек в течение восьми месяцев выходил на поле исключительно благодаря обезболивающим препаратам.

«Проблемы преследовали меня практически постоянно, начиная с августа-сентября 2024 года. Только сейчас я наконец-то могу играть полноценные поединки без дискомфорта.

В минувшем сезоне даже тренировочный процесс был невозможен без медикаментов. В январе ситуация обострилась, и я осознал необходимость паузы, особенно на фоне грядущего чемпионата мира. Сейчас я восстановился на все 100%», – поделился защитник.

На вопрос о том, не перешел ли он опасную черту, Рюдигер ответил, что сознательно поставил интересы клуба выше собственного здоровья. «Я хотел полностью посвятить себя «Реалу», так как больше всего ненавижу подводить партнеров по команде. Сделал бы я это снова? Вполне возможно.

Однако после операции в 2025 году пришло четкое осознание, что продолжать в таком ритме было просто невозможно», – цитирует игрока Marca со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.