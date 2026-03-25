  Лидер Реала выходил на поле, игнорируя серьезные проблемы со здоровьем
25 марта 2026
Лидер Реала выходил на поле, игнорируя серьезные проблемы со здоровьем

Рюдигер рассказал, почему ему пришлось пройти ради команды

Защитник мадридского «Реала» и национальной сборной Германии Антонио Рюдигер откровенно рассказал о тяжелых физических испытаниях, через которые ему пришлось пройти.

В апреле 2025 года футболист перенес хирургическое вмешательство из-за частичного разрыва наружного мениска левого колена. Как выяснилось, до операции немецкий центрбек в течение восьми месяцев выходил на поле исключительно благодаря обезболивающим препаратам.

«Проблемы преследовали меня практически постоянно, начиная с августа-сентября 2024 года. Только сейчас я наконец-то могу играть полноценные поединки без дискомфорта.

В минувшем сезоне даже тренировочный процесс был невозможен без медикаментов. В январе ситуация обострилась, и я осознал необходимость паузы, особенно на фоне грядущего чемпионата мира. Сейчас я восстановился на все 100%», – поделился защитник.

На вопрос о том, не перешел ли он опасную черту, Рюдигер ответил, что сознательно поставил интересы клуба выше собственного здоровья. «Я хотел полностью посвятить себя «Реалу», так как больше всего ненавижу подводить партнеров по команде. Сделал бы я это снова? Вполне возможно.

Однако после операции в 2025 году пришло четкое осознание, что продолжать в таком ритме было просто невозможно», – цитирует игрока Marca со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По теме:
Известно, на какого нападающего рассчитывают в Барсе в следующем сезоне
Экс-тренер ПСЖ – об уходе из клуба: «Этот матч стал смертельным приговором»
Голкипер Барселоны ответил, решит ли матч с Реалом судьбу Ла Лиги
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сколько заработали Свитолина и Костюк на супертурнире WTA 1000 в Маями?
Теннис | 24 марта 2026, 04:56 0
Сколько заработали Свитолина и Костюк на супертурнире WTA 1000 в Маями?
Сколько заработали Свитолина и Костюк на супертурнире WTA 1000 в Маями?

Элина и Марта добрались до 1/16 финала, где уступили Баптист и Рыбакиной соответственно

В Шахтере прокомментировали судейство в УПЛ
Футбол | 24 марта 2026, 22:17 6
В Шахтере прокомментировали судейство в УПЛ
В Шахтере прокомментировали судейство в УПЛ

Украинский гранд выступает за развитие судейства

Решение принято. Лунин определился со своим будущим
Футбол | 24.03.2026, 08:07
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
Известный лондонский клуб хочет купить Пономаренко. Суркис назвал цену
Футбол | 24.03.2026, 15:38
Известный лондонский клуб хочет купить Пономаренко. Суркис назвал цену
Известный лондонский клуб хочет купить Пономаренко. Суркис назвал цену
Челси рассматривает экс-игрока клуба на место главного тренера
Футбол | 25.03.2026, 04:13
Челси рассматривает экс-игрока клуба на место главного тренера
Челси рассматривает экс-игрока клуба на место главного тренера
Популярные новости
МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»
МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»
23.03.2026, 09:56 7
Футбол
УСИК о приезде Джошуа: «Побывали на Майдане, помолились. Он впечатлен»
УСИК о приезде Джошуа: «Побывали на Майдане, помолились. Он впечатлен»
23.03.2026, 04:59 2
Бокс
Источник: Полесье пострадало от последней атаки россии
Источник: Полесье пострадало от последней атаки россии
24.03.2026, 19:26 2
Футбол
«Лучший актер». В Испании дали краткую характеристику Лунину
«Лучший актер». В Испании дали краткую характеристику Лунину
23.03.2026, 18:02 4
Футбол
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Сенсация, которую никто не ожидал
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Сенсация, которую никто не ожидал
23.03.2026, 10:43 54
Футбол
Мозес ИТАУМА: «Я готов поставить деньги на то, что он выиграет этот бой»
Мозес ИТАУМА: «Я готов поставить деньги на то, что он выиграет этот бой»
24.03.2026, 03:02
Бокс
Чемпионат Украины по хоккею может пополниться новым клубом
Чемпионат Украины по хоккею может пополниться новым клубом
24.03.2026, 11:41 1
Хоккей
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате
23.03.2026, 06:23 3
Футбол
