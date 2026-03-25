Из-за ошибки врачей Реала Мбаппе продолжал играть с травмой
Подробности медицинского провала, который мог стоить французу сезона
Нападающий Килиан Мбаппе выходил на поле с повреждением из-за критической ошибки медицинского департамента «Реала». Проблемы с коленом у французского форварда возникли еще 7 декабря после встречи с «Сельтой», что в итоге привело к пропуску ряда матчей в январе и феврале. Лишь вчера футболист официально подтвердил свое полное восстановление.
Как сообщает The Athletic, в мадридском клубе изначально обследовали здоровую ногу. По ошибке МРТ провели не на том колене, из-за чего медики не выявили патологий.
В результате Мбаппе успел принять участие в трех поединках, прежде чем оплошность была обнаружена. Источники подтверждают, что Килиан продолжал играть, невзирая на явные признаки воспаления левого колена.
Повторное сканирование диагностировало надрыв задней крестообразной связки. Примечательно, что в официальном отчете от 31 декабря «Мадрид» предпочел не конкретизировать тяжесть травмы, ограничившись общей формулировкой «растяжение связок колена».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
