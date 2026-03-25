25 марта 2026, 02:34 |
Из-за ошибки врачей Реала Мбаппе продолжал играть с травмой

Подробности медицинского провала, который мог стоить французу сезона

Нападающий Килиан Мбаппе выходил на поле с повреждением из-за критической ошибки медицинского департамента «Реала». Проблемы с коленом у французского форварда возникли еще 7 декабря после встречи с «Сельтой», что в итоге привело к пропуску ряда матчей в январе и феврале. Лишь вчера футболист официально подтвердил свое полное восстановление.

Как сообщает The Athletic, в мадридском клубе изначально обследовали здоровую ногу. По ошибке МРТ провели не на том колене, из-за чего медики не выявили патологий.

В результате Мбаппе успел принять участие в трех поединках, прежде чем оплошность была обнаружена. Источники подтверждают, что Килиан продолжал играть, невзирая на явные признаки воспаления левого колена.

Повторное сканирование диагностировало надрыв задней крестообразной связки. Примечательно, что в официальном отчете от 31 декабря «Мадрид» предпочел не конкретизировать тяжесть травмы, ограничившись общей формулировкой «растяжение связок колена».

