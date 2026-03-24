«Как такое может произойти?» Спортврач оценил резонансную историю с Мбаппе

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал слухи о том, что врачи мадридского «Реала» во время медицинского обследования французского нападающего Килиана Мбаппе перепутали ноги футболиста:

«Не совсем понимаю, как такое может произойти в профессиональной среде, но ситуацию описывают следующим образом: МРТ после жалоб игрока было сделано не на том колене.

После того как просканировали здоровое колено Мбаппе и, соответственно, ничего не обнаружили, Килиан еще 3 матча играл с травмой, думая, что с ним все в порядке, и тем самым усугубил травму. В итоге во Франции французу диагностировали растяжение задней крестообразной связки, из-за чего Мбаппе пропустил около месяца.

Честно, после такого не остается слов. Понятно, что уровень медицинской и перфоманс-экспертизы в футбольных клубах на низком уровне, но чтобы на уровне «Реала» путать ноги самого звездного игрока команды – ну это уже вообще расслабились.

Не удивляют сообщения, что после этой истории из «Реала» уволят весь медицинский штаб. Истории об уволенной нутрициологе приобретают новые краски после всех этих событий...»