«Как такое может произойти?» Спортврач оценил резонансную историю с Мбаппе
Дмитрий Бабелюк шокирован действиями врачей Реала
Спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал слухи о том, что врачи мадридского «Реала» во время медицинского обследования французского нападающего Килиана Мбаппе перепутали ноги футболиста:
«Не совсем понимаю, как такое может произойти в профессиональной среде, но ситуацию описывают следующим образом: МРТ после жалоб игрока было сделано не на том колене.
После того как просканировали здоровое колено Мбаппе и, соответственно, ничего не обнаружили, Килиан еще 3 матча играл с травмой, думая, что с ним все в порядке, и тем самым усугубил травму. В итоге во Франции французу диагностировали растяжение задней крестообразной связки, из-за чего Мбаппе пропустил около месяца.
Честно, после такого не остается слов. Понятно, что уровень медицинской и перфоманс-экспертизы в футбольных клубах на низком уровне, но чтобы на уровне «Реала» путать ноги самого звездного игрока команды – ну это уже вообще расслабились.
Не удивляют сообщения, что после этой истории из «Реала» уволят весь медицинский штаб. Истории об уволенной нутрициологе приобретают новые краски после всех этих событий...»
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
