  4. УЕФА наказал Бенфику: штрафы, расизм и дисквалификация
26 марта 2026, 05:32 |
УЕФА наказал Бенфику: штрафы, расизм и дисквалификация

Инциденты во время матча Лиги чемпионов привели к финансовым и дисциплинарным санкциям

Getty Images/Global Images Ukraine

В рамках первого стыкового поединка за право участия в 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоялся 17 февраля, «Бенфика» потерпела домашнее поражение с результатом 0:1 (в ответной встрече зафиксирован счет 1:2).

По завершении разбирательств УЕФА наложил на лиссабонский клуб штраф в размере 40 000 евро, мотивируя это расистскими проявлениями и дискриминационными действиями со стороны трибун.

Также было вынесено предупреждение: если в течение ближайшего года подобные инциденты повторятся, клуб обяжут частично закрыть стадион на следующем матче в еврокубках.

Дополнительные финансовые санкции составили 25 000 евро за метание фанатами посторонних предметов на газон и 8 000 евро за применение лазерных указок. Кроме того, Педру Мачаду, ассистент главного тренера Жозе Моуринью, понес персональное наказание – его дисквалифицировали на одну игру из-за неспортивного поведения.

Бенфика Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Жозе Моуриньо
Михаил Олексиенко Источник: УЕФА
