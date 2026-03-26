Бывший тренер Динамо и сборной Украины вынес вердикт Лунину
Богоделов — об украинском вратаре
Известный в прошлом вратарь, который также тренировал в системе «Динамо» и юношеских сборных Украины Вячеслав Богоделов поделился мнениями о голкипере «Реала» Андрее Лунине после победы над «Атлетико» (3:2).
– Вячеслав Павлович, как оцените выступление Андрея Лунина?
– Честно говоря, я восхищаюсь Андреем. Нужно иметь такое терпение и веру в себя, чтобы, сидя за спиной великого голкипера Тибо Куртуа, быть всегда готовым.
Я сам большую часть своей карьеры был вторым вратарем. Это очень тяжело. Ты не знаешь, в какой момент можешь выйти, нет того игрового тонуса, тебя очень угнетает отсутствие практики. Он даже потерял место в национальной сборной. Однако человек выходит и играет на высоком уровне.
Мы с Андреем лично не знакомы, но я за ним наблюдаю, и мне очень нравится его подход к жизни. Человек хочет того, что сам себе придумал, и достигает.
Только хочу пожелать нашим молодым игрокам, чтобы они смотрели на этот путь и понимали, что футбол – это терпеть, работать и ждать. Не сразу будут большие деньги, контракты и слава.
– Вячеслав Павлович, как оцените выступление Андрея Лунина?
– Честно говоря, я восхищаюсь Андреем. Нужно иметь такое терпение и веру в себя, чтобы, сидя за спиной великого голкипера Тибо Куртуа, быть всегда готовым.
Я сам большую часть своей карьеры был вторым вратарем. Это очень тяжело. Ты не знаешь, в какой момент можешь выйти, нет того игрового тонуса, тебя очень угнетает отсутствие практики. Он даже потерял место в национальной сборной. Однако человек выходит и играет на высоком уровне.
Мы с Андреем лично не знакомы, но я за ним наблюдаю, и мне очень нравится его подход к жизни. Человек хочет того, что сам себе придумал, и достигает.
Только хочу пожелать нашим молодым игрокам, чтобы они смотрели на этот путь и понимали, что футбол – это терпеть, работать и ждать. Не сразу будут большие деньги, контракты и слава.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Накануне матча Украина – Швеция анализируем список наставника «тре крунур» Поттера
За футболиста планируют предложить 350 миллионов евро