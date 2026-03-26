Бывший тренер Динамо и сборной Украины вынес вердикт Лунину

Богоделов — об украинском вратаре

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Известный в прошлом вратарь, который также тренировал в системе «Динамо» и юношеских сборных Украины Вячеслав Богоделов поделился мнениями о голкипере «Реала» Андрее Лунине после победы над «Атлетико» (3:2).

– Вячеслав Павлович, как оцените выступление Андрея Лунина?

– Честно говоря, я восхищаюсь Андреем. Нужно иметь такое терпение и веру в себя, чтобы, сидя за спиной великого голкипера Тибо Куртуа, быть всегда готовым.

Я сам большую часть своей карьеры был вторым вратарем. Это очень тяжело. Ты не знаешь, в какой момент можешь выйти, нет того игрового тонуса, тебя очень угнетает отсутствие практики. Он даже потерял место в национальной сборной. Однако человек выходит и играет на высоком уровне.

Мы с Андреем лично не знакомы, но я за ним наблюдаю, и мне очень нравится его подход к жизни. Человек хочет того, что сам себе придумал, и достигает.

Только хочу пожелать нашим молодым игрокам, чтобы они смотрели на этот путь и понимали, что футбол – это терпеть, работать и ждать. Не сразу будут большие деньги, контракты и слава.

Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
