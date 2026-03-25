УАФ сообщила, почему Ребров не вызвал Лунина в сборную Украины
Вратарь мадридского «Реала» не имел регулярной практики на момент формирования заявки
Украинская ассоциация футбола (УАФ) сообщила, почему главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не вызвал голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина в расположение национальной команды.
По информации авторитетного издание The Athletic, в УАФ рассказали, что заявка «сине-желтых» была сформирована за две недели до матча со Швецией, а на тот момент вратарь королевского клуба не имел регулярной игровой практики и почти не выходил на поле.
В ассоциации подчеркнули, что никакого конфликта между Ребровым и Луниным нет – в сборной внимательно следят за прогрессом 27-летнего футболиста, который остается одним из вариантов для усиления команды в будущих матчах.
В нынешнем сезоне Лунин провел пять матчей в составе «Реала», в которых пропустил десять мячей. Украинец выходил на поле в чемпионате и Кубке Испании, а также играл в Лиге чемпионов.
Одним из самых ярких поединков вратаря стала игра против мадридского «Атлетико», где украинский голкипер неоднократно спасал «сливочных» и собрал восторженные отзывы от испанской прессы.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
