УАФ сообщила, почему Ребров не вызвал Лунина в сборную Украины

Украинская ассоциация футбола (УАФ) сообщила, почему главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не вызвал голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина в расположение национальной команды.

По информации авторитетного издание The Athletic, в УАФ рассказали, что заявка «сине-желтых» была сформирована за две недели до матча со Швецией, а на тот момент вратарь королевского клуба не имел регулярной игровой практики и почти не выходил на поле.

В ассоциации подчеркнули, что никакого конфликта между Ребровым и Луниным нет – в сборной внимательно следят за прогрессом 27-летнего футболиста, который остается одним из вариантов для усиления команды в будущих матчах.

В нынешнем сезоне Лунин провел пять матчей в составе «Реала», в которых пропустил десять мячей. Украинец выходил на поле в чемпионате и Кубке Испании, а также играл в Лиге чемпионов.

Одним из самых ярких поединков вратаря стала игра против мадридского «Атлетико», где украинский голкипер неоднократно спасал «сливочных» и собрал восторженные отзывы от испанской прессы.