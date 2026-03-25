  4. УАФ сообщила, почему Ребров не вызвал Лунина в сборную Украины
25 марта 2026, 10:20
УАФ сообщила, почему Ребров не вызвал Лунина в сборную Украины

Вратарь мадридского «Реала» не имел регулярной практики на момент формирования заявки

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинская ассоциация футбола (УАФ) сообщила, почему главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не вызвал голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина в расположение национальной команды.

По информации авторитетного издание The Athletic, в УАФ рассказали, что заявка «сине-желтых» была сформирована за две недели до матча со Швецией, а на тот момент вратарь королевского клуба не имел регулярной игровой практики и почти не выходил на поле.

В ассоциации подчеркнули, что никакого конфликта между Ребровым и Луниным нет – в сборной внимательно следят за прогрессом 27-летнего футболиста, который остается одним из вариантов для усиления команды в будущих матчах.

В нынешнем сезоне Лунин провел пять матчей в составе «Реала», в которых пропустил десять мячей. Украинец выходил на поле в чемпионате и Кубке Испании, а также играл в Лиге чемпионов.

Одним из самых ярких поединков вратаря стала игра против мадридского «Атлетико», где украинский голкипер неоднократно спасал «сливочных» и собрал восторженные отзывы от испанской прессы.

ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция Андрей Лунин Сергей Ребров чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид
Николай Тытюк Источник: The Athletic
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Мы не можем менять арбитров, как перчатки»
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Мы не можем менять арбитров, как перчатки»

Полесье хочет установить трансферный рекорд. Выбран игрок
Полесье хочет установить трансферный рекорд. Выбран игрок

Футболист Барселоны: «Я уже давно жду встречи со сборной Украины»
Николай ПАВЛОВ: «Разве это по-мужски? Вот его карма даже там достала»
Решение принято. Реал хочет подписать украинского игрока
Комментарии 6
ptolemeus
Стежать за прогресом) Ахаха. Де у нього прогрес? На лавочці?
Igor 🇺🇦 Київ
"..стежать за прогресом" Прогрес це напрямок у розвитку, а наш Андрій вже давно перебуває стані стагнації, це коли ніяких змін не відбувається взагалі, це брак у розвитку та відсутність руху вперед.
alexpan72
ну звичайно в нас нещерет топ воротар, а хто такий лунін ( думка реброва). суркіс як сказав так ребров и робить. Завтра в збірній буде зятек а в невдовзі і племінник
Євгеній Січкаренко
28 числа Полісся надає динамо по заслугах
Определены все пары 1/4 финала большого турнира WTA 1000 в Майами
Шахтер решил подписать контракт с экс-игроком Барселоны
Мозес ИТАУМА: «Я готов поставить деньги на то, что он выиграет этот бой»
МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»
Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Хижняк после зрелищной победы обратился к Усику
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
Свитолина может подняться в рейтинге WTA после Майами. Что для этого нужно?
